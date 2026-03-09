Xàtiva acoge la representación teatral "Carmen, nada de nadie"

Xàtiva acogerá el próximo viernes 13 de marzo de 2026, a las 20.00 horas, la representación teatral “Carmen, nada de nadie”, una propuesta escénica de la compañía Tablas y más tablas que profundiza en la vida de una de las figuras más singulares de la política española contemporánea.

La obra, con una duración de 75 minutos, está escrita por Miguel Pérez y Francisco Justo Tallón y cuenta con un elenco formado por Beatriz Argüello, Oriol Tarrason, Ana Fernández y Víctor Massan. El espectáculo se representará en castellano y está recomendado para público joven y adulto a partir de 16 años.

“Carmen, nada de nadie” presenta la historia de una mujer adelantada a su tiempo, marcada por una inteligencia brillante y una voluntad indomable. Desde su infancia, Carmen se sintió libre en una sociedad que difícilmente aceptaba la independencia femenina. Su vida, llena de contrastes y marcada por un secreto familiar que condicionó su destino, presenta paralelismos con las grandes tragedias griegas.

Esta representación forma parte del Programa Platea, el Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en Espacios de las Entidades Locales. Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo favorecer el acceso de la ciudadanía a una oferta cultural de calidad, promoviendo el intercambio cultural entre comunidades autónomas y garantizando un mayor equilibrio territorial en la programación escénica.

Las entradas tienen un precio de 15 euros, con una tarifa reducida de 12 euros para estudiantes, titulares del Carné Joven, jubilados y pensionistas, así como para miembros de Amants del Teatre. Se pueden adquirir en la web granteatre.com, en Vivaticket 24h o en la taquilla física del teatro el martes de 12.00 a 14.00 h y de 17.00 a 19.00 h.

Esta obra dispone de un servicio especial de ludoteca gratuito en la Ludotecla de Borja para todas las familias interesadas. El espacio se encuentra en la calle Botigues y requiere inscripción previa mediante un formulario enlazado en el cartel o presencialmente en la Casa de les Dones. La fecha límite de inscripción será este miércoles 11 de marzo.

