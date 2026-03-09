El Xàtiva Voleibol femenino cae en la cancha del Almería

El Ahora Vóley Xàtiva de Primera División Nacional Femenina grupo de ascenso no pudo puntuar en su viaje a la cancha del Wash Auto Panel AVG Almería y finalmente cedieron por 3-1 (25-18/25-20/22-25/25-23). Por su parte el Familycash Xàtiva voleibol de la superliga2 masculina (liga de plata española) tuvo jornada de descanso.

El Ahora Vóley Xàtiva cayó ante las almerienses, en un partido con parciales muy igualados. Las de Rafa Mora, Javier Martínez y Pablo Tatay fueron de menos a más, y les faltó poco para forzar el quinto set. Un primer set dominado por las locales, en el que a las de Xàtiva les costó entrar en el partido, además tuvieron una incidencia muy destacable, la lesión de Martina Ponzinibbio, que tuvo que retirarse del partido, lo que obligó a recomponer las líneas de Xàtiva. Las andaluzas jugaron con fluidez y con ataques rápidos pusieron en dificultades a la defensa del Xàtiva, que no pudieron reaccionar y cedieron por 25-18. Hubo algo más de igualdad en la segunda manga, sobre todo a mitad del set, en el que las de Xàtiva fueron mejorando en su faceta ofensiva, pero las de Almería, muy bien posicionadas en campo, sobre todo en defensa, volvían a ganar por 25-20.

Cambiaba el panorama en el tercer set, y las setabenses reaccionaron. Se sintieron con mayor seguridad y arriesgaron, y aunque el partido permaneció igualado, lograron llevar la iniciativa (15-16). Fue a partir del punto dieciocho cuando las de Xàtiva consolidan una ventaja de tres puntos (18-21) que empezaba a ser determinante. Las locales reaccionaron, pero finalmente las de Xàtiva lograron ganar por 22-25. El cuarto y definitivo set permaneció bastante igualado, ninguno de los dos equipos era claro dominador, hasta que en el 17-15 las andaluzas rompieron la igualdad y lograron ponerse en inmejorables condiciones para cerrar el partido (23-20). Aunque un poco tarde, reaccionaron las de Xàtiva para poner emoción con ese 24-23, precedido de dos tiempos muertos casi consecutivos del Almería. Finalmente, en una última acción de juego favorable al Almería, lograron cerrar el set y el partido por un ajustado 25-23.

Por el Xàtiva jugaron: Taina Ferrer, Martina Ponzinibbio, Gloria Martínez, Iratxe Ortega, Martina Valor, Adriana López, Alejandra Bolinches, Mara Alcocel, Alison Quintin y Joaquina Ponzinibbio. Las de Xàtiva reciben la próxima jornada al conjunto balear del CV Manacor, en un partido que se disputará el próximo sábado a las 18 horas en el pabellón de voleibol de Xàtiva.

Categorías base

El Familycash Xàtiva junior masculino de la primera división autonómica consiguió la victoria el pasado viernes en el pabellón de voleibol setabense por 3-1 contra el CV Cid Campeador de València (25-19/26-24/21-25/25-22). Los de Borja Reyes y Dani Mata consiguieron los tres puntos en juego en un partido con el segundo set muy igualado. Los de Xàtiva son colideres de la clasificación, con dieciséis partidos disputados, empatados a 43 puntos con el CV Conqueridor de València. A falta de cinco jornadas por disputar, ambos conjuntos se presentan como los favoritos para la Final Autonómica que se disputará el 11 y 12 de abril de 2026.

Destacar el gran partido del Ahora Vóley Xàtiva cadete femenino de la primera división autonómica, contra el CV Elche, líder de la clasificación hasta el pasado viernes. Las de Xàtiva asaltaron el liderato al vencer de forma contundente por 3-0 (25-13/25-13/25-17), en partido disputado el pasado viernes en el pabellón municipal de voleibol. Las de Bruno Pisciottano y Quique Mateu jugaron de forma impecable ante el CV Elche, que a pesar del resultado no dejó de luchar en ningún momento, pero no pudieron remontar en ninguno de los tres sets. El cadete masculino del CV Xàtiva en la primera división autonómica, consiguió una gran victoria en el pabellón de la Universidad Miguel Hernández contra el CV Elche, al que ganaron por 0-3 (27-29/20-25/22-25), con un primer set muy igualado que marcaba el devenir del resto de sets del partido.

Derrotas en las categorías infantiles de la primera y segunda división autonómica. El Dental Carralero Infantil Femenino cedió en casa contra el CV Elche por 1-3. El Carralero Xàtiva infantil masculino perdió contra el CV Conqueridor en València por 3-0. En la segunda división femenina, derrota del Xàtiva por 0-3 contra el CV Alzira.

Noticias relacionadas

Se disputaron nuevas jornadas alevines de Iniciación al Rendimiento de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en el pabellón de Ontinyent y en el pabellón de Xàtiva, con la participación de varios conjuntos de la Comunitat Valenciana, entre ellos tres equipos del Club Voleibol Xàtiva.