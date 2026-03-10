El CD Enguera se planta frente a los insultos y los comentarios racistas desde la grada
El club, que ha sido objeto de recientes sanciones y advertencias de cierre del campo por las conductas incívicas de algunos aficionados, reclamará a los responsables el pago de las multas y les prohibirá el acceso al estadio de fútbol
Las reiteradas conductas incívicas de algunos aficionados que van a presenciar los partidos de fútbol del club han obligado al CD Enguera a tomar medidas. Son una minoría, pero hacen ruido y perjudican a todos.
Los insultos proferidos desde las gradas tanto a árbitros como a jugadores rivales en los últimos partidos, incluyendo comentarios racistas en alguna ocasión, han desembocado en "multas económicas importantes", para la entidad deportiva. Además, la Federación Valenciana de Fútbol también ha advertido al club con el posible cierre del estadio municipal Villa de Enguera por la situación.
En este contexto, el CD Enguera ha emitido un comunicado para condenar este tipo de comportamientos, puesto que "perjudican gravemente al club, al equipo y al resto de aficionados que vienen a disfrutar del fútbol".
Es por eso por lo que el club ya está tomando medidas directas. Según avisan a los incívicos, se reclamará a los responsables de los insultos u otras conductas inapropiadas el pago de las sanciones y se prohibirá el acceso al campo "a cualquier persona que reincida en insultos, provocaciones o comentarios discriminatorios".
"Desde el club queremos ser claros: animar al equipo sí, insultar no. Animar, apoyar y respetar. Ese es el camino", señalan desde la directiva del CD Enguera, que pide la colaboración de los aficionados "para mantener el ambiente que nuestro club merece".
Pesar por la muerte del padre de un jugador
Por otra parte, el CD Enguera también ha expresado su pésame a los familiares y amigos del padre de un jugador del equipo de fútbol que falleció este pasado fin de semana como consecuencia de las lesiones sufridas en un accidente de moto que tuvo lugar en Chella el sábado 28 de febrero. El hombre, de 51 años, era natural de esta localidad y tenía dos hijos. "Se te va a echar en falta los domingos en nuestro estadio municipal Villa de Enguera. Sigue animándonos allí donde estés", han indicado en otro mensaje desde el club enguerino.
