El Club Ciclista Ontinyent consigue dos podios en el Trofeo de Aiacor
Vera Mollà y Jaume Beneyto destacan en la competición de escuelas del pasado fin de semana
El Club Ciclista Ontinyent participó el pasado fin de semana en diversas pruebas, destacando el Trofeo de Escuelas de Aiacor (Canals), en el que el club ontinyentí consiguió dos podios. Los ciclistas Vera Mollà y Jaume Beneyto consiguieron los dos podios. Vera fue segunda en la categoría alevín y Jaume quedó primero en infantil de segundo año. La prueba de Aiacor, la primera de la Challenge, reunió a varios ciclistas del club de Ontinyent, que con los dos podios conseguidos inicia la temporada con muy buenas sensaciones.
En la categoría cadete, el equipo Guerola-Perfil 10 del CC Ontinyent, disputó la Vuelta a la Costa Blanca, una exigente prueba que sirvió para que los corredores continúen sumando experiencia en el calendario nacional. Por su parte, el equipo júnior compitió en la Volta a Les Franqueses, disputada en la localidad catalana de Les Franqueses del Vallés, donde los ciclistas ontinyentins se enfrentaron a equipos de alto nivel, en una prueba de gran exigencia.
Con estas competiciones, el Club Ciclista Ontinyent "continúa demostrando su compromiso con la formación y el desarrollo de los jóvenes ciclistas en todas las categorías", afirman desde el club.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las Fallas piden perdón por las molestias antes de empezar los cinco días de carpas inútiles
- Las Falleras Mayores de València estrenan trajes morados como guiño al 8 de Marzo
- Una comisión de Benimàmet anuncia el cierre del casal por el fallecimiento de un fallero infantil
- Rescatan a una persona del incendio en una vivienda en el barrio de Benicalap de València
- La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
- El Palmar: El Ayuntamiento de València instala 'dientes de dragón' para reducir la velocidad en la entrada a la pedanía
- El Grupo Ferrero construirá en Alzira una fábrica de chocolate para sus helados
- Nuevo aviso amarillo por lluvias en València: Tormentas y una bajada de las temperaturas