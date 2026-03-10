El Club Ciclista Ontinyent consigue dos podios en el Trofeo de Aiacor

El Club Ciclista Ontinyent participó el pasado fin de semana en diversas pruebas, destacando el Trofeo de Escuelas de Aiacor (Canals), en el que el club ontinyentí consiguió dos podios. Los ciclistas Vera Mollà y Jaume Beneyto consiguieron los dos podios. Vera fue segunda en la categoría alevín y Jaume quedó primero en infantil de segundo año. La prueba de Aiacor, la primera de la Challenge, reunió a varios ciclistas del club de Ontinyent, que con los dos podios conseguidos inicia la temporada con muy buenas sensaciones.

Ciclistas del club de Ontinyent en la Vuelta a la Costa Blanca. / Club Ciclista Ontinyent

En la categoría cadete, el equipo Guerola-Perfil 10 del CC Ontinyent, disputó la Vuelta a la Costa Blanca, una exigente prueba que sirvió para que los corredores continúen sumando experiencia en el calendario nacional. Por su parte, el equipo júnior compitió en la Volta a Les Franqueses, disputada en la localidad catalana de Les Franqueses del Vallés, donde los ciclistas ontinyentins se enfrentaron a equipos de alto nivel, en una prueba de gran exigencia.

Corredores del Club Ciclista Ontinyent en la prueba celebrada en Les Franqueses del Vallés. / Club Ciclista Ontinyent

Con estas competiciones, el Club Ciclista Ontinyent "continúa demostrando su compromiso con la formación y el desarrollo de los jóvenes ciclistas en todas las categorías", afirman desde el club.