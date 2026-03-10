Compromís per Ontinyent felicita a la comunidad educativa del CEIP Lluís Vives por conseguir la educadora de especial

El grupo municipal Compromís por Ontinyent ha expresado su felicitación y agradecimiento a la comunidad educativa del CEIP Lluís Vive por su movilización de cara a conseguir la cobertura de la plaza de educadora infantil de educación especial del centro, que finalmente se incorporó este lunes 9 de marzo.

El portavoz del principal grupo de la oposición municipal, Nico Calabuig, ha destacado la implicación y constancia de las familias para reivindicar esta plaza, y ha denunciado "la precarización de la educación pública que está llevando a cabo la Generalitat Valenciana del Partido Popular, que ha dejado sin cubrir durante 151 días un recurso tan necesario". Calabuig también ha lamentado "que se quiera confundir esta precarización con una cuestión meramente administrativa, y ha remarcado que el centro continúa reclamando la cobertura de la plaza de pedagogía terapéutica pendiente desde principio de curso".

En palabras de Nico Calabuig, “queremos felicitar sinceramente la comunidad educativa del CEIP Lluís Vives por toda su movilización e implicación, que ha hecho posible la cobertura de la plaza de educadora infantil de educación especial que la Conselleria de Educación no había sustituido desde octubre. Queremos transmitir todo nuestro reconocimiento a las familias, que semana a semana se han movilizado a las puertas del centro y han levantado la voz ante esta injusticia a través de todos los canales posibles”.

“Queremos denunciar que la actual Generalitat y la Conselleria de Educación están precarizando, recortando y desprestigiando la educación pública valenciana, como siempre acostumbra a hacer la derecha cuando gobierna. Es inadmisible que recursos tan necesarios para el alumnado, como es el caso de esta educadora, hayan estado más de 150 días sin cubrir, y no se haya activado realmente una solución hasta que no se ha producido una movilización social. Hemos vuelto a la época en que las comunidades educativas de los centros públicos se tienen que movilizar para reclamar los recursos que justamente les correspondan. Esto es muy preocupante, y desde el ámbito municipal tenemos que estar junto a la comunidad educativa, y no intentar blanquear la situación haciendo pasar por largas gestiones administrativas el que es una política precarizadora por parte de la derecha”, ha apuntado el portavoz.

Pedagogía terapéutica

Calabuig ha señalado que “con la incorporación de la nueva educadora, el CEIP Lluís Vives podrá recuperar su funcionamiento habitual en este ámbito. Sin embargo, tenemos que recordar que el centro tiene contemplada a la orden de plantillas una plaza de maestro o maestra de pedagogía terapéutica, que también es fundamental para la atención del alumnado con necesidades, y que la Consellería no ha cubierto desde el inicio de curso”.

Noticias relacionadas

“Desde Compromís por Ontinyent hemos intentado ayudar a la comunidad educativa, acompañando la reivindicación cada jueves que hemos podido, y haciendo presión política en el Pleno Municipal y también en las Corts Valencianes, con nuestro diputado Gerard Fullana. Continuaremos haciendo seguimiento de la cuestión, y exigiendo la cobertura de la plaza de pedagogía terapéutica de este centro, y cualquier necesidad de los centros educativos públicos de Ontinyent. Este gobierno olvida la educación pública y, por lo tanto, hay que estar alerta para reclamar todos los recursos que nos correspondan”, ha concluido Nico Calabuig.