Compromís pide que la Generalitat compre las antiguas VPO subastadas en l'Alcúdia de Crespins
La formación considera que la subasta de los pisos del Edificio Vilanova "representa una oportunidad para que la administración recupere estas viviendas vacías y las destine a alquiler asequible, especialmente para jóvenes y familias del municipio"
El grupo municipal de Compromís en l'Alcúdia de Crespins ha presentado una moción que será debatida en el próximo pleno municipal para instar la Generalitat Valenciana a adquirir las 41 viviendas de protección pública construidas en 2006 en el Edificio Vilanova de la Avinguda de la Pau que próximamente saldrán a subasta judicial tras varios años abandonadas, como ha avanzado Levante-EMV este martes.
Para la formación valencianista, esta situación "es consecuencia directa del fracaso de las políticas de vivienda impulsadas durante años por el Partido Popular, que priorizaron la especulación urbanística y la dependencia del sector inmobiliario en lugar de consolidar un parque público de vivienda", aseguran en un comunicado.
El portavoz de Compromís per l'Alcúdia de Crespins, Pepe Garrigós, consideran que la subasta de los pisos "representa una oportunidad para que la administración recupere estas viviendas y las destine a alquiler asequible, especialmente para jóvenes y familias del municipio".
“Las viviendas que se construyeron como VPO no pueden continuar vacías o generando problemas de convivencia. Es el momento que la Generalitat actúe y garantice que estos pisos cumplan su función social”, han señalado desde Compromís.
Oportunidad para aumentar el parque público
La formación también reclama al Consell que aproveche esta oportunidad para aumentar el parque público de vivienda en la comarca y dar respuesta a las dificultades crecientes de acceso a la vivienda, después de que no cuajara la propuesta planteada por el ayuntamiento para construir pisos protegidos en un solar municipal.
Las viviendas del Edificio Vilanova fueron construidas por una empresa mixta constituida por la Generalitat y el grupo privado Llanera en pleno 'boom' del ladrillo. Tras la crisis, muchas de ellas quedaron empantanadas. La Sareb ha forzado su subasta pública tras reclamar por vía judicial una deuda impagada de 2,3 millones de euros a la mercantil propietaria. Algunos pisos vacíos del edificio han sido objeto de okupaciones.
