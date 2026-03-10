La falla más antigua de Xàtiva saca a la calle los monumentos más madrugadores

A falta de cinco días para la 'plantà' oficial de las fallas de Xàtiva -reservada en el calendario la noche del 15 al 16 de marzo- hay comisiones que ya comienzan a sacar a la calle sus ninots.

La más tempranera ha sido la que está considerada como la falla más antigua de la capital de la Costera. Los falleros y falleras de la demarcación de Cid-Trinitat ya depositaron este pasado domingo las piezas de su monumento en la plaza de la Trinitat, después de recogerlos del taller del artista Víctor Navarro. Eso sí, los diferentes ninots de las fallas infantil y adulta permanecían ayer bien envueltos y resguardados en plásticos ante la previsión de lluvias que se espera al menos para este martes y miércoles.

Los ninots de Cid-Trinitat, con los juzgados al fondo. / Perales Iborra

Las dimensiones del casal de la comisión impiden que se puedan almacenar las diferentes partes del cadafal en su interior desde que las recogen hasta el día de la 'plantà'.

Ante la suspensión de la comida de 'germanor' del domingo como consecuencia del mal tiempo, los integrantes de Cid-Trinitat celebraron su propio encuentro de hermandad en torno a una buena paella, después de haber descargado las piezas de los monumentos en la plaza del centro histórico donde se encuentran los juzgados de Xàtiva. Fundada en 1865 de la mano del impresor Blai Bellver, en esta demarcación se plantó la primera falla nacida fuera de València y la primera de la capital de la Costera.

Mientras tanto, continúa la programación fallera en la ciudad. Este miércoles 11 de marzo se presentará en el Centre Cultural de Xàtiva (CCX) el Llibre de les Falles 2026. Este lunes además, la falla Ferroviària se impuso en el campeonato de pádel mixto donde participaban las diferentes comisiones. Molina Claret quedó segunda.