La Gimnasia Aeróbica de Xàtiva disputará el Cantanhede International Open de Portugal

Xàtiva contará con representación en el 14th Cantanhede International Open Competition of Aerobic Gymnastics, que se celebrará del 25 al 29 de marzo de 2026 en Cantanhede (Portugal). La gimnasta Leyre Mahiques Benavent, del Club Taekwondo Xàtiva. Sección Gimnasia, participará en esta prestigiosa competición internacional acompañada por su entrenadora y directora técnica del club, Loles Ballester.

Este evento reúne cada año a destacados deportistas procedentes de numerosos países, consolidándose como una de las citas más relevantes del calendario internacional de gimnasia aeróbica y ofreciendo a los participantes la oportunidad de competir en un entorno de alto nivel.

Para Leyre Mahiques Benavent, esta participación supone una valiosa experiencia deportiva y una nueva oportunidad para continuar su progresión en competiciones internacionales, representando con orgullo al Club Taekwondo Xàtiva. Sección Gimnasia y a la ciudad de Xàtiva, destacan desde la entidad deportiva.