La Gimnasia Aeróbica de Xàtiva disputará el Cantanhede International Open de Portugal
La gimnasta Leyre Mahiques participará en la prestigiosa competición que reúne a destacados deportistas de diversos países
Xàtiva contará con representación en el 14th Cantanhede International Open Competition of Aerobic Gymnastics, que se celebrará del 25 al 29 de marzo de 2026 en Cantanhede (Portugal). La gimnasta Leyre Mahiques Benavent, del Club Taekwondo Xàtiva. Sección Gimnasia, participará en esta prestigiosa competición internacional acompañada por su entrenadora y directora técnica del club, Loles Ballester.
Este evento reúne cada año a destacados deportistas procedentes de numerosos países, consolidándose como una de las citas más relevantes del calendario internacional de gimnasia aeróbica y ofreciendo a los participantes la oportunidad de competir en un entorno de alto nivel.
Para Leyre Mahiques Benavent, esta participación supone una valiosa experiencia deportiva y una nueva oportunidad para continuar su progresión en competiciones internacionales, representando con orgullo al Club Taekwondo Xàtiva. Sección Gimnasia y a la ciudad de Xàtiva, destacan desde la entidad deportiva.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las Fallas piden perdón por las molestias antes de empezar los cinco días de carpas inútiles
- Las Falleras Mayores de València estrenan trajes morados como guiño al 8 de Marzo
- Una comisión de Benimàmet anuncia el cierre del casal por el fallecimiento de un fallero infantil
- Rescatan a una persona del incendio en una vivienda en el barrio de Benicalap de València
- El Palmar: El Ayuntamiento de València instala 'dientes de dragón' para reducir la velocidad en la entrada a la pedanía
- El Grupo Ferrero construirá en Alzira una fábrica de chocolate para sus helados
- Nuevo aviso amarillo por lluvias en València: Tormentas y una bajada de las temperaturas
- Tirada de grúa nada más empezar