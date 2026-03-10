El IES Jaume I de Ontinyent se suma a la Fiesta Nacional de Grecia en València

El IES Jaume I de Ontinyent sigue consolidando la estrecha relación con Grecia y con el Consulado del país helénico en València. El próximo 25 de marzo, una representación del Grup Helenista del instituto, junto al profesor Francisco Valero, del Departament de Llengües Clàssiques del centro ontinyentí, participarán en la Fiesta Nacional de Grecia y Día de la Independencia, un solemne acto que tendrá lugar en la Sala Clemente, en València. El acto, presidido por el cónsul honorario de Grecia en València, Theofilos Margellos, contará con la presencia de representantes consulares, del Arximandrita de la Iglesia Ortodoxa y del General de Brigada de la base de la OTAN en València, Dimitrios Angelos.

La apertura del acto será a cargo de Laura Cardona, profesora de Griego Moderno en la Escola Oficial d’Idiomes València-Saïdia. Tras ello intervendrá el Reverendísimo Archimandrita Sr. Theophylactos, Vicario General de la Sacra Metrópolis de España y Portugal y Dimitrios Kalomiris, cantor principal de la Iglesia Metropolitana de Kifisiá, Atenas.

El cónsul pronunciará el discurso inaugural y, a continuación, será el turno de los discursos de Leopoldo López Máñez, Decano del Cuerpo Consular de Valencia; Dimitrios Angelos Mitsis, General de Brigada en la Base NRDC de la OTAN «Jaime I» en València; José Hoyo Rodrigo, presidente de la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades de València; y el filólogo e historiador Constantinos Mitrou, presidente de la Comunidad Helénica de Alicante.

El acto finalizará con un tributo musical, un concierto de piano con el barítono griego Théodoros Lanarás y el pianista Christian Molina. La interpretación de los himnos nacionales de Grecia y España cerrará el evento.