Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cancelaciones FallasTransporte FallasMascletà hoy¿Habrá disparo?Carpas fallerasDirecto FallasResultados MercadonaDiscriminación PaternaRobo GandiaEdil Moncada
instagramlinkedin

Liberan a dos personas atrapadas en su coche tras un accidente con varios heridos en Novetlè

Los bomberos han tenido que intervenir tras la colisión, en la que han resultado heridos dos trabajadores sanitarios que se desplazaban a visitar pacientes

El estado en el que han quedado los dos vehículos involucrados en el accidente en Novetlè.

El estado en el que han quedado los dos vehículos involucrados en el accidente en Novetlè. / Consorci Provincial de Bombers

Lluis Cebriá

Xàtiva

Un grave accidente entre un turismo y un coche con personal sanitario de servicio a bordo, ocurrido este martes por la mañana en la carretera CV-645, a la altura del término municipal de Novetlè, se ha saldado con varios heridos de diversa consideración. Además, los dos ocupantes de uno de los vehículos han quedado atrapados y han tenido que ser excarcelados por los bomberos.

El incidente ha tenido lugar a la 10 horas en el entorno de la calle Enric Valor de Novetlè, junto a las vías del tren. La carretera estaba mojada por la lluvia y este es un punto recurrente donde se concentran las colisiones por alcance entre vehículos.

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, en el siniestro han intervenido tres dotaciones de los parques de Xàtiva y Ontinyent, junto con el sargento de Alzira, que han liberado a un hombre y una mujer, ambos trabajadores sanitarios que se desplazaban a visitar pacientes. A continuación, han sido transferidos en ambulancia hasta Urgencias del Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva.

Noticias relacionadas

En el otro turismo también ha habido personas afectadas que han resultado heridas, pero no han tenido que ser excarceladas por los bomberos. De momento no ha trascendido su estado. En el accidente también han intervenido agentes de la Guardia Civil de Tráfico, puesto que ha tenido que restringirse la circulación por la zona. El grave estado en el que han quedado dos coches involucrados en el accidente da una idea de la magnitud de la colisión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents