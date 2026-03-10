Liberan a dos personas atrapadas en su coche tras un accidente con varios heridos en Novetlè

Un grave accidente entre un turismo y un coche con personal sanitario de servicio a bordo, ocurrido este martes por la mañana en la carretera CV-645, a la altura del término municipal de Novetlè, se ha saldado con varios heridos de diversa consideración. Además, los dos ocupantes de uno de los vehículos han quedado atrapados y han tenido que ser excarcelados por los bomberos.

El incidente ha tenido lugar a la 10 horas en el entorno de la calle Enric Valor de Novetlè, junto a las vías del tren. La carretera estaba mojada por la lluvia y este es un punto recurrente donde se concentran las colisiones por alcance entre vehículos.

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, en el siniestro han intervenido tres dotaciones de los parques de Xàtiva y Ontinyent, junto con el sargento de Alzira, que han liberado a un hombre y una mujer, ambos trabajadores sanitarios que se desplazaban a visitar pacientes. A continuación, han sido transferidos en ambulancia hasta Urgencias del Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva.

En el otro turismo también ha habido personas afectadas que han resultado heridas, pero no han tenido que ser excarceladas por los bomberos. De momento no ha trascendido su estado. En el accidente también han intervenido agentes de la Guardia Civil de Tráfico, puesto que ha tenido que restringirse la circulación por la zona. El grave estado en el que han quedado dos coches involucrados en el accidente da una idea de la magnitud de la colisión.