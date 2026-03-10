Nueve podios para el Natació Xàtiva en la jornada de la Liga Alevín y Benjamín

El Club Natació Xàtiva subió al podio en la cuarta jornada de la liga Alevín y Benjamín, celebrada el pasado domingo en la piscina municipal cubierta de Les Pereres, en Xàtiva. En la cita, que reunió a 157 nadadores de 7 clubes de la Federació de Natació de la Comunitat Valenciana (FNCV), el club setabense se alzó con nueve podios, entre ellos cuatro primeros puestos, dos segundos y otros tres terceros puestos.

Lara Martí fue primera en los 100 metros espalda, con un registro de 2'59”93; y quedó segunda en los 200 m braza, con un crono de 3'30”50. Ian Chust obtuvo la primera plaza en los 100 metros espalda, con un tiempo de 1'06”80, y quedó segundo en los 200 m braza, con un crono de 2'54”32. Lucas Revert fue tercero en los 100 metros espalda, con un registro de 1'13”56 y en los 200 m braza quedó primero con 2'53”92. En la prueba de los 100 m espalda, Mario Sendra fue tercero con un crono de 1'25”04. Y Axel Arteche también quedó tercero, en los 200 m braza, con un tiempo de 3'39”84.

En las pruebas de relevos de 4X100 m estilos, el equipo alevín femenino compuesto por: Leyre Aguirre, Chloe Iaschuk, Lara Martí y Lucía Perdernera quedó en cuarta posición con un tiempo de 6´07”05. En los 4X100 m estilos masculino el equipo formado por: Ares Andreu, Lucas Revert, Ian Chust y Mario Sendra, fue primero, con un crono de 5'06”22.

En esta competición, los benjamines nacidos en 2016 participaron en las pruebas de 100 metros libres y 50 metros mariposa. Los benjamines del 2015 lo hicieron en 50 m libres y 200 m espalda, mientras que los alevines de los años 2013 y 2014 lo hicieron en 200 m braza y 100 m espalda. También se nadaron las pruebas de relevos de 4X100 metros estilos para la categoría alevín. Por el CN Xàtiva también participaron los nadadores Erik Cosme, G. Palumbo, Sara Satorre y Julia Cambra, en la categoría benjamín 2015; mientras que en la benjamín 2016 compitieron Ainhoa Villacís, Emma Lockyer, Neus Estellés y Emma Riquelme. En alevín 2014, participaron Emili Patricia Lala, Julen Belda, Carles Cambra, A. Gabriel Ivan, Ethan Penadés y Asier Valle; y en alevín 2013, Paula Rodríguez y Jhoel A. Villacís.