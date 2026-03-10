Ontinyent acoge un encuentro nacional del Club Lotus Spain

Ontinyent será este fin de semana uno de los puntos de encuentro para los amantes de los vehículos deportivos clásicos con la celebración del “Spring Weekend 6.0” del Club Lotus Spain, un encuentro que reunirá conductores y aficionados de diferentes comunidades autónomas y que incluirá, entre otras actividades, una exposición de vehículos en la Plaza Mayor abierta al público. Según han explicado desde la organización, está confirmada la participación de 11 vehículos procedentes de las comunidades de Madrid, Cataluña y la Comunitat Valenciana, a los cuales podría sumarse un doceavo vehículo procedente de Alicante, pendiente aún de confirmación. Se trata principalmente de modelos Elise y Exige de la marca británica Lotus, fabricados entre los años 1995 y 2020.

Exhibición de vehículos Lotus. / Ajuntament Ontinyent

El programa de actividades empezará el viernes, 13 de marzo, por la tarde con un encuentro en la localidad de Barracas (Castelló), desde donde los participantes realizarán una ruta hasta Ontinyent, donde cenarán y pasarán la noche antes de continuar con las actividades del fin de semana. El sábado 14 de marzo está prevista una ruta hasta las cercanías de Pego, donde tendrá lugar una comida de hermandad. Ya de vuelta en Ontinyent, entre las 19:00 y las 20:45 horas, los vehículos participantes quedarán expuestos en la Plaza Mayor, en una muestra abierta al público que permitirá a vecinos y visitantes conocer de cerca estos exclusivos modelos deportivos. Finalmente, y después de volver a pernoctar en Ontinyent, los participantes retomarán domingo el trayecto hacia Castelló, donde se dará por finalizado el fin de semana de actividades.

Un coche Lotus circulando por una carretera. / Ajuntament Ontinyent

La regidora de Turismo del Ayuntamiento de Ontinyent, Mª José Alhambra, ha agradecido al Club Lotus Spain que haya escogido la ciudad como punto central de este encuentro, así como la implicación de su representante local, Inco Martín, en la organización de la actividad. Alhambra también ha querido destacar la colaboración de la Concejalía de Policía Local en el desarrollo de la iniciativa, y ha remarcado que “acoger acontecimientos como este contribuye a dinamizar la ciudad y a proyectar Ontinyent como un destino atractivo para actividades turísticas”. Desde el Club Lotus Spain explican que en España hay menos de 200 vehículos Lotus de todos los modelos y de todas las épocas. Se trata de vehículos de fabricación artesanal que siguen la filosofía “Light Weight” impulsada por el fundador de la marca, Colin Chapman, basada en la reducción del peso del vehículo para mejorar el rendimiento y ofrecer unas sensaciones de conducción únicas.