Ontinyent inicia el proceso para su primer plan municipal LGTBIQ+ a propuesta del PSPV

Ontinyent da un "paso histórico" hacia la inclusión y la igualdad. En el pasado pleno, con el apoyo mayoritario, se aprobó la moción presentada por el PSPV-PSOE que da luz verde a la elaboración del primer Plan Municipal LGTBIQ+ de la ciudad. La propuesta solo contó con un voto en contra, el de Vox.

Un acto en apoyo al colectivo LGTBIQ+. / PSPV Ontinyent

La moción aprobada establece las bases para iniciar el proceso de creación del plan, con el objetivo de garantizar los derechos del colectivo LGTBIQ+ y promover un entorno seguro, respetuoso e inclusivo. Ontinyent reconoce la "necesidad de avanzar en visibilidad, protección y plena integración de todas las personas, independientemente de su orientación sexual, identidad o expresión de género", afirman los socialistas.

Entre las acciones previstas en el proceso para elaborar el plan destacan la creación de un grupo de trabajo mixto, con participación del ayuntamiento, asociaciones como Vall Diversa y profesionales especializados. También se realizará un diagnóstico inicial sobre las necesidades del colectivo en Ontinyent; el desarrollo de campañas de sensibilización en educación, cultura, trabajo y convivencia; la formación específica para el funcionariado municipal y la policía local para garantizar servicios públicos accesibles e inclusivos; y el fortalecimiento de las redes de apoyo, con puntos de atención legal, psicológica y social. El proceso también contempla la incorporación de Vall Diversa al Consejo Sectorial de Inclusión, así como la implementación de un protocolo de actuación ante casos de LGTBIfobia.

Los representantes del PSPV-PSOE destacaron que esta moción "es un paso fundamental para convertir Ontinyent en una ciudad ejemplar en materia de respeto, convivencia y derechos humanos". Con esta iniciativa, Ontinyent inicia un proceso que permitirá, en el futuro, contar con un Plan Municipal LGTBIQ+ completo y efectivo, beneficiando tanto al colectivo como al conjunto de la ciudadanía, concluyen.