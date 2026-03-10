Ontinyent pone en marcha la cuarta edición del grupo de ayuda a personas próximas a un suicidio

El Ayuntamiento de Ontinyent está preparando una IV edición del Grupo de Ayuda a Familiares y Personas próximas víctimas de suicidio puesto en marcha en colaboración con la Asociación para la Defensa e integración del Enfermo Mental (Adiem). Se trata de una iniciativa pionera en la Comunitat Valenciana que se incluye en las acciones del Plan Municipal de Prevención del Suicidio puesto en marcha por el gobierno de Ontinyent.

La regidora de responsable de la gestión municipal del programa, Inma López, explicaba que “el suicidio es la segunda causa de muerte externa en España después de las caídas accidentales y la primera en hombres. La cifra prácticamente duplica la de los muertos por accidente de tráfico, y es un problema de salud pública de primer nivel que se tiene que abordar desde todas las administraciones. Es un asunto de una gran complejidad que se tiene que abordar desde muchos ámbitos. Este grupo de ayuda que hemos puesto en marcha en los últimos años está teniendo una buena respuesta y las personas participantes tienen un alto grado de satisfacción, por lo cual vamos a plantear una nueva edición del programa”.

Así, después del éxito de las tres ediciones anteriores, el próximo mes de abril se pondrá en marcha una nueva convocatoria del grupo de este año. En las ediciones precedentes se han logrado los objetivos planteados, consolidándose una red de apoyo que ha contribuido de manera significativa a los procesos de luto vinculados a la conducta suicida. Imma Barberá, técnica de Adiem y responsable de la coordinación del grupo, destaca que “son grupos dirigidos, no de ayuda mutua, y es importante que no sean demasiado numerosos para garantizar una atención más personalizada”. Para participar, no es determinante el tiempo transcurrido desde el suceso ni tampoco es necesario ser familiar de primer grado.

Desde la constitución de la Tabla de Prevención de la Conducta Suicida en 2020, el Ayuntamiento de Ontinyent ha ido ampliando y consolidando un conjunto de actuaciones orientadas a la prevención de la conducta suicida y a la promoción de la salud mental. En este marco, el Ayuntamiento de Ontinyent y Adiem trabajan en colaboración en el desarrollo de intervenciones específicas que se han extendido en centros educativos, asociaciones y otros colectivos del municipio y la comarca. Desde el inicio de estas acciones, más de 2.000 personas han participado en actividades de sensibilización, formación e integración comunitaria.

Además de estas actividades dirigidas a la población general y educativa, también se han asesorado en materia de prevención de la conducta suicida e intervención a diferentes profesionales de varios recursos que han estado en contacto con casos de riesgo o consumados. Del mismo modo, anteriormente desde Adiem se han llevado a cabo actividades formativas dirigidas a los cuerpos de policía local y nacional y profesorado de varios centros educativos.

Toda la información en lo referente a estas actividades e intervenciones se pueden consultar con más detalle en el Plan Local de Prevención de la Conducta Suicida en la web de ayuntamiento (https://www.ontinyent.es/va/pagina/prevencio-del-suicidi). Además, se cuenta en Ontinyent con un manual para el Adecuado Tratamiento de la Conducta Suicida en los medios de comunicación impulsado por el Ayuntamiento de Ontinyent en coordinación con Adiem, la Federación de Salud Mental de la Comunitat Valenciana, la Unión de Periodistas Valencianos y los propios medios de comunicación local que firmaban en 2023 su adhesión para el cumplimiento de las pautas de este documento.

Las personas afectadas por esta problemática se pueden poner en contacto también con el teléfono 024, un servicio gratuito de ámbito accesible desde todo el territorio nacional que ofrece atención telefónica a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida. El servicio facilita a las personas que llaman por teléfono la información necesaria para que puedan acceder a los servicios sanitarios especializados más adecuados a su situación personal.