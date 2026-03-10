Ontinyent reabre el bar del polideportivo con una nueva empresa adjudicataria

El Ayuntamiento de Ontinyent ha adjudicado el servicio de bar del polideportivo municipal, que retomará la actividad desde este fin de semana con una nueva empresa gestora. En concreto, la explotación del servicio se ha adjudicado a la empresa gestionada por la ontinyentí Jonathan Lara Conejero, después del proceso administrativo correspondiendo al cual se habían presentado dos empresas.

La anterior concesionaria del bar decidió suspender el servicio el pasado mes de agosto, en plena ola de calor y con la temporada estival de la piscina aún abierta, tras un entrar en concurso de acreedores, según informó entonces el ayuntamiento, que estudió acciones legales contra la mercantil. El concejal de Deportes, Ferran Gandia, afirmó que "abriremos un expediente sancionador y rescindiremos el contrato". La gestión del bar del polideportivo municipal de Ontinyent ya había tenido problemas anteriormente, y en 2009 ya se tramitó un expediente de rescisión del contrato por irregularidades detectadas. Con otros gestores también hubo problemas y en el verano de 2021 el bar estuvo cerrado.

El nuevo contrato tendrá una duración inicial de un año a partir de este mes de marzo de 2026, con posibilidad de prórroga por otro año más. El servicio se prestará en los mismos términos que en otras etapas de apertura del bar del polideportivo, garantizando como mínimo la apertura durante la temporada de baño con el mismo horario que la piscina municipal y también los fines de semana con el mismo horario de apertura de las instalaciones deportivas. Además, las bases permiten ampliar la actividad con otros servicios como la organización de cenas o banquetes, tanto vinculados como al margen de la actividad deportiva del recinto.

El regidor de Deportes, Ferran Gandia, destacaba que “después de un proceso administrativo necesario, nos complace anunciar que el servicio del bar del polideportivo volverá a funcionar desde este fin de semana con los horarios habituales que solía estar abierto”. Gandia también agradecía “al restaurador que ha obtenido la autorización para poder prestar el servicio por su disponibilidad. Como siempre, desde el ayuntamiento y tal como dictan las bases, se le prestará la colaboración necesaria cuando sea pertinente. El servicio del bar del polideportivo es un servicio muy aprovechable en la instalación porque afortunadamente se organizan a lo largo del año muchas competiciones y acontecimientos deportivos”.

En la redacción del nuevo pliegue de prescripciones técnicas se han incorporado varias medidas para reforzar las garantías en la prestación del servicio, incluyendo nuevas obligaciones y la asunción de responsabilidades por parte de la empresa adjudicataria, así como el establecimiento de una garantía económica con un porcentaje vinculado al canon anual, tal como establece la normativa vigente.

Para celebrar el inicio de esta nueva etapa, este sábado 14 de marzo tendrá lugar una fiesta de apertura entre las 16:00 y las 21:00 horas, que incluirá actividades de animación infantil y pintacaras, en una jornada pensada para dar la bienvenida al nuevo servicio y fomentar la participación de las familias usuarias del polideportivo municipal.