El sexto foco de la enfermedad de Newcastle en la Vall d'Albaida afecta a 27.000 gallinas ponedoras que ya estaban vacunadas

Las autoridades veterinarias de la Comunitat Valenciana han notificado un nuevo foco de enfermedad de Newcastle en una granja de gallinas ponedoras localizada en el municipio de Terrateig, en la comarca de Vall d'Albaida.

La explotación avícola está situada dentro del radio de 10 kilómetros de los primeros focos detectados con anterioridad el pasado mes de diciembre en el municipio de Llutxent, de los que ya se habían levantado todas las medidas en el mes de febrero.

Se trata del sexto brote de Newcastle detectado en España -todos ellos en la Vall- desde que reapareció la enfermedad después de tres años sin casos. La sospecha en Terrateig vino derivada por la detección de una elevada mortalidad en una de las cinco naves de la granja, con un censo aproximado de 27.000 aves de 23 semanas de edad, las más jóvenes de la granja. Este almacén está considerado como una unidad epidemiológica independiente, por lo que las medidas de erradicación se están aplicando exclusivamente en el citado complejo y no en las cuatro naves restantes del conglomerado avícola.

Según ha informado este lunes el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de un escrito, las muestras captadas por parte de los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de la Generalitat Valenciana se remitieron al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, complejo de referencia para el estudio de la Enfermedad de Newcastle en España. Allí, los investigadores han confirmado por PCR la presencia de una cepa velogénica del virus.

De manera inmediata, se han adoptado una batería de medidas, recogidas en el reglamento europeo. Por un lado, se ha procedido a la inmovilización de la granja afectada desde que se tuvo sospecha del foco. Por otro, se ha realizado una encuesta epidemiológica con el objetivo de conocer el posible origen del foco y las granjas que podrían estar en riesgo por movimientos de personas y vehículos.

Además, se está procediendo a realizar el vaciado sanitario de la granja afectada, lo que comporta el sacrificio de todas las gallinas de la nave y la destrucción de los cadáveres, el pienso y demás materias contumaces que pudieran vehicular el virus en una planta de tratamiento autorizada.

Restricciones para 21 granjas

Como en las anteriores ocasiones que se tuvo constancia de la enfermedad en la Vall d'Albaida, se ha establecido una zona de cuarentena alrededor del foco. En un perímetro de 3 kilómetros no se tiene constancia de la existencia de granjas comerciales, mientras que en el radio de 10 kilómetros operan 21 explotaciones ganaderas que se verán afectadas por las restricciones.

Según ha informado el ministerio, la granja de Terrateig afectada por el brote se encontraba convenientemente vacunada frente a la enfermedad, puesto que se habían aplicado ya cuatro dosis de la vacuna en las aves. Esta medida preventiva, sin embargo, no ha logrado prevenir la introducción del virus en una de las naves, si bien el resto de los almacenes sí se mantienen libres de la enfermedad.

El origen de la infección se encuentra actualmente en estudio. Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se recomiendan las medidas de profilaxis sanitaria, en particular el empleo de vacunas, así como el refuerzo de las medidas de bioseguridad en las granjas avícolas, especialmente aquellas medidas destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, así como reforzar la vigilancia pasiva tanto en granjas avícolas como en aves silvestres, notificando a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha de enfermedad.

Con anterioridad, desde el mes de diciembre se habían detectado cinco brotes de la enfermedad de Newcastle en granjas de Llutxent y el Palomar.