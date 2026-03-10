El TSJ anula la prórroga de la jubilación del excomisario de la Policía Local de Xàtiva

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJV) ha declarado nula la resolución del Ayuntamiento de Xàtiva que prorrogó la edad de jubilación forzosa del excomisario de la Policía Local, Antonio Collado, retirado del servicio activo desde hace un año.

La sentencia estima el recurso interpuesto por el Sindicato Profesional de Policía Locales y Bomberos (SPPLB), que solicitó el cese por jubilación forzosa del funcionario cuando este cumplió los 65 años, el 23 de abril de 2024. Antes de esa fecha, sin embargo, el consistorio setabense modificó la edad de jubilación forzosa para todo el personal municipal, un acuerdo que fue impugnado por SPPLB.

El sindicato alegó que la prolongación del servicio en el ámbito de la Policía Local está prohibida por ley, haciendo hincapié en que el jefe del cuerpo de Xàtiva ya tenía cotizados más de 45 años a los 65, por lo que "no había motivo legal para la prórroga".

La defensa del consistorio, en cambio, invocó la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y otra reglamentación para defender que el retraso de la jubilación era una posibilidad (que no una obligación) a aplicar en este caso.

Aunque el juzgado de lo contencioso-administrativo nº5 de València falló en junio de 2025 a favor del Ayuntamiento de Xàtiva, los magistrados de la sección 2ª del TSJCV han revocado esa sentencia de primera instancia. Tras sacar a colación una serie de normas de aplicación, el pronunciamiento de la sala -dictado el pasado jueves 5 de marzo- considera probado que la Policía Local ha de someterse a la legislación básica estatal, que excluye a este colectivo de la prórroga en el servicio activo si se han alcanzado los 38,6 años cotizados. De este modo, la resolución judicial determina que la finalización de servicios y el cese por jubilación forzosa del excomisario Collado se produjo el 23 de abril de 2024, fecha en que este cumplió los 65 años de edad.

A través de un comunicado, desde SPPLB han destacado que la justicia les da la razón tras denunciar "la irregularidad de la prolongación de la jubilación del anterior jefe de la policía local de Xàtiva", al que describen como un "funcionario de alto rango (y sueldo) con una gran capacidad de influencia en los entornos donde ejerció sus funciones".

El sindicato ha recordado que en el pasado ya denunció otros procesos que implicaban al exmando policial, como comisiones de servicio o procedimientos selectivos dudosos, algunos de los cuales "fueron tumbados gracias a la actuación de los efectivos servicios jurídicos del SPPLB", aseguran.

"La afinidad y colaboración directa del anterior jefe de Xàtiva con el entorno del PSPV y la UGT ha sido conocida a lo largo de los años, llevando a un funcionamiento irregular en varios de los ayuntamientos por donde pasó y en los que curiosamente gobernaba el PSPV", señalan desde la organización presidida por Jesús Santos. "Pero no sólo llegó ahí esa influencia: la misma alcanzó incluso a la elaboración de la actual Ley de policía local de la Comunitat Valenciana, en la que presidía su gabinete técnico, llegando a aprobarse una ley que le venía como anillo al dedo, creando figuras nuevas ad hoc (promoción interadministrativa), conllevando para una gran mayoría de policías un auténtico disparate legislativo y perjudicial", sostiene el sindicato.

Intercambio de valoraciones

"Ahora ha vuelto a ocurrir, con un traje a medida para prolongar la jubilación -con la importante pérdida retributiva que conllevaba acceder a la misma respecto al salario de jefe de policía local-, el ayuntamiento, 'con el dinero de todos', prolongó de manera irregular esa jubilación", inciden desde SPPLB. "La justicia nos ha dado la razón otra vez, el problema está con el coste económico que ha supuesto esa prolongación irregular para el presupuesto municipal, ¿quién paga eso ahora? ¿Quién responde por ese 'traje a medida' a costa del contribuyente setabense?", se preguntan en el comunicado. "Desde el SPPLB esperamos que ese tipo de actuaciones no se repitan, y que los 'detalles' a los amigos no salgan del bolsillo de todos", sentencian.

Por su parte, el Ayuntamiento de Xàtiva ha recalcado que la sentencia del TSJCV "no tiene absolutamente ninguna repercusión" ni coste económico para el consistorio, que "ni siquiera tiene que afrontar las costas procesales" que la sala del alto tribunal valenciano no ha considerado imponer a ninguna de las partes. Por otra parte, desde el ayuntamiento aclaran que la actuación municipal en relación con la prórroga de la jubilación del excomisario de la Policía local "contó con todos los informes jurídicos y administrativos favorables".