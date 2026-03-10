Xàtiva se lanza a la caza digital del turista

En plena sociedad digital, en la que la tecnología, internet y los dispositivos móviles están integrados en la vida cotidiana, Xàtiva posa la mirada turística en el público digitalizado. El ayuntamiento contratará un servicio de consultoría, diseño y producción de material promocional online para mejorar el posicionamiento turístico de la ciudad en entornos digitales y, con ello, fomentar la interacción con los visitantes a través de contenidos digitales.

La iniciativa se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Xàtiva, un programa que incluye diversas actuaciones y proyectos y para los que el consistorio dispone de 2 millones de euros, financiados con fondos Next Generation de la Unión Europea. La contratación de este servicio “digital” ha salido a concurso por 53.239 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 23 de marzo.

La empresa adjudicataria tendrá que diseñar la estrategia de comunicación digital y definir la línea gráfica digital unificada. Entre los contenidos y soportes que tendrá que diseñar se encuentran banners, anuncios gráficos, creatividades animadas, vídeos promocionales, newsletters, contenidos web, infografías digitales y material para redes sociales, según detalla el proyecto. Los banners y creatividades digitales tendrán que estar en formatos estáticos y animados -20 banners animados y 10 estáticos-, mientras que también se crearán 20 piezas gráficas estáticas para difusión en redes sociales, blogs y páginas web del destino.

En cuánto a los vídeos, se editarán 6 minivídeos temáticos, de 1 o 2 minutos, para redes sociales. Serán vídeos sobre productos turísticos, experiencias, recursos destacados y eventos, y abordarán temas como el patrimonio y el casco histórico, experiencias turísticas, naturaleza y paisaje, eventos y agenda cultural, gastronomía, turismo familiar y de escapadas. Además, también tendrá que realizar 4 vídeos breves para refuerzo de campañas, con una duración media de entre 15 y 30 segundos. Los vídeos tendrán que ser inclusivos, con subtítulos y locutados en valenciano, castellano e inglés. A ello se unirán 4 newsletters temáticas y 8 piezas visuales de email marketing.

El material para web y blogs se centrará en 15 creatividades informativas, imágenes editadas y optimizadas, 6 infografías explicativas y material para mapa turístico online, según detalla la memoria del proyecto. El material para promoción en redes sociales constará de 6 carruseles, con entre 5 y 7 diapositivas cada uno; 30 contenidos para stories (estáticas o animadas), 6 reels/shorts, gráficos de refuerzo y piezas para campañas promocionales.

Las bases del contrato fijan que el desarrollo del mismo se ejecutará con una coordinación continua entre la empresa y el ayuntamiento, y que en la primera reunión se definirán los objetivos, alcance, criterios gráficos y pautas de identidad visual. Además, se elaborará un plan de trabajo detallado, cronograma, hitos y material entregable, que la empresa tendrá que facilitar tanto las versiones finales como los formatos editables. Después, se llevarán a cabo reuniones quincenales de seguimiento y revisión. Todos los documentos y materiales serán propiedad del Ayuntamiento de Xàtiva.