Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mascletà hoyFalleras mayores 8MMontaje falla municipalDirecto FallasTiempo FallasAlerta amarilla fallasGrupo FerreroExplotación apícola Picassent
instagramlinkedin

Xàtiva se lanza a la caza digital del turista

El ayuntamiento diseñará material promocional online y reforzará el posicionamiento turístico de la ciudad en el espacio tecnológico

Visitantes en el Castell, uno de los principales atractivos turísticos de Xàtiva.

Visitantes en el Castell, uno de los principales atractivos turísticos de Xàtiva. / Perales Iborra

Ruth Tomàs

Xàtiva

En plena sociedad digital, en la que la tecnología, internet y los dispositivos móviles están integrados en la vida cotidiana, Xàtiva posa la mirada turística en el público digitalizado. El ayuntamiento contratará un servicio de consultoría, diseño y producción de material promocional online para mejorar el posicionamiento turístico de la ciudad en entornos digitales y, con ello, fomentar la interacción con los visitantes a través de contenidos digitales.

Portal digital del Ayuntamiento de Xàtiva.

Portal digital del Ayuntamiento de Xàtiva. / Levante-EMV

La iniciativa se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Xàtiva, un programa que incluye diversas actuaciones y proyectos y para los que el consistorio dispone de 2 millones de euros, financiados con fondos Next Generation de la Unión Europea. La contratación de este servicio “digital” ha salido a concurso por 53.239 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 23 de marzo.

La empresa adjudicataria tendrá que diseñar la estrategia de comunicación digital y definir la línea gráfica digital unificada. Entre los contenidos y soportes que tendrá que diseñar se encuentran banners, anuncios gráficos, creatividades animadas, vídeos promocionales, newsletters, contenidos web, infografías digitales y material para redes sociales, según detalla el proyecto. Los banners y creatividades digitales tendrán que estar en formatos estáticos y animados -20 banners animados y 10 estáticos-, mientras que también se crearán 20 piezas gráficas estáticas para difusión en redes sociales, blogs y páginas web del destino.

En cuánto a los vídeos, se editarán 6 minivídeos temáticos, de 1 o 2 minutos, para redes sociales. Serán vídeos sobre productos turísticos, experiencias, recursos destacados y eventos, y abordarán temas como el patrimonio y el casco histórico, experiencias turísticas, naturaleza y paisaje, eventos y agenda cultural, gastronomía, turismo familiar y de escapadas. Además, también tendrá que realizar 4 vídeos breves para refuerzo de campañas, con una duración media de entre 15 y 30 segundos. Los vídeos tendrán que ser inclusivos, con subtítulos y locutados en valenciano, castellano e inglés. A ello se unirán 4 newsletters temáticas y 8 piezas visuales de email marketing.

El material para web y blogs se centrará en 15 creatividades informativas, imágenes editadas y optimizadas, 6 infografías explicativas y material para mapa turístico online, según detalla la memoria del proyecto. El material para promoción en redes sociales constará de 6 carruseles, con entre 5 y 7 diapositivas cada uno; 30 contenidos para stories (estáticas o animadas), 6 reels/shorts, gráficos de refuerzo y piezas para campañas promocionales.

Noticias relacionadas

Las bases del contrato fijan que el desarrollo del mismo se ejecutará con una coordinación continua entre la empresa y el ayuntamiento, y que en la primera reunión se definirán los objetivos, alcance, criterios gráficos y pautas de identidad visual. Además, se elaborará un plan de trabajo detallado, cronograma, hitos y material entregable, que la empresa tendrá que facilitar tanto las versiones finales como los formatos editables. Después, se llevarán a cabo reuniones quincenales de seguimiento y revisión. Todos los documentos y materiales serán propiedad del Ayuntamiento de Xàtiva.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. El Grupo Ferrero construirá en Alzira una fábrica de chocolate para sus helados
  2. Las Falleras Mayores de València estrenan trajes morados como guiño al 8 de Marzo
  3. Es la tormenta perfecta': Compromís critica la falta de planificación de las movilidad en fallas en València
  4. Horario, recorrido y calles cortadas por las manifestaciones del 8M
  5. La actriz valenciana Susana Pastor, interrumpida por una concejal del PP al mencionar 'vagina' y 'aborto' en su monólogo del 8M
  6. Programa de las Fallas de València 2026 del 8 de marzo. Hay máscletà seguro pero el castillo ha cambiado de hora
  7. Un incendio en el barrio de Benicalap de València mantiene en vilo a los vecinos
  8. Sin alternativa desde Albal a València para los usuarios de Cercanías de la C1 y la C2 entre las 13 y las 15 horas por la mascletà

La falla más antigua de Xàtiva saca a la calle los monumentos más madrugadores

La falla más antigua de Xàtiva saca a la calle los monumentos más madrugadores

El fiasco de las VPO de Blasco en l'Alcúdia de Crespins: 41 pisos sin uso salen a subasta tras años de abandono y okupación

El fiasco de las VPO de Blasco en l'Alcúdia de Crespins: 41 pisos sin uso salen a subasta tras años de abandono y okupación

Las lluvias vuelven a amargar la campaña de la almendra en la Vall d'Albaida y la Costera

Las lluvias vuelven a amargar la campaña de la almendra en la Vall d'Albaida y la Costera

Xàtiva se lanza a la caza digital del turista

"El nuevo Family Cash dará respuesta a las necesidades crecientes en el entorno del campus universitario de Ontinyent"

"El nuevo Family Cash dará respuesta a las necesidades crecientes en el entorno del campus universitario de Ontinyent"

El Pacte Territorial Costera-Canal se acerca a La Canal de Navarrés

El Pacte Territorial Costera-Canal se acerca a La Canal de Navarrés

Hallan el cadáver de un hombre que llevaba varios días muerto en su casa de Xàtiva

Hallan el cadáver de un hombre que llevaba varios días muerto en su casa de Xàtiva

Xàtiva acoge la representación teatral "Carmen, nada de nadie"

Tracking Pixel Contents