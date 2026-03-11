Más de 625 personas aspiran a una plaza de Policía Local en Anna

El pabellón polideportivo municipal de Anna ha acogido este miércoles la celebración del examen para la nueva bolsa de empleo de la Policía Local, con una participación récord de 625 aspirantes. Las instalaciones se encontraban completamente llenas, en una jornada que se ha desarrollado con total normalidad y que ha contado con la coordinación de la brigada municipal desde primera hora de la mañana.

El alcalde de Anna y concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Marín, ha agradecido “la disposición y el interés de tantos aspirantes que desean trabajar en nuestro municipio”, así como “la implicación y el esfuerzo de todo el personal municipal que ha hecho posible que el examen se desarrollara con total normalidad y en perfectas condiciones”.

Esta convocatoria supone la segunda bolsa de Policía Local que se celebra en la actual legislatura. Marín ha lamentado que “nos veamos nuevamente en la necesidad de organizar este tipo de pruebas que son tan exigentes para todos, especialmente para municipios pequeños como el nuestro”.

En relación con la situación general de la Policía Local en la Comunitat Valenciana, el alcalde ha recordado que, “hace unas semanas ya trasladamos nuestro malestar al conseller de Emergencias por la complicada situación en la que nos encontramos los ayuntamientos de menor tamaño”. “Los municipios pequeños estamos en desventaja —ha subrayado—, porque todos necesitamos contar con bolsas activas, pero es habitual que los agentes se marchen a localidades más grandes, donde hay plantillas más amplias y mejores condiciones”.

Marín ha defendido que “la Policía Local debería ser un cuerpo de gestión autonómica, con una estructura común impulsada por la conselleria, que unificara salarios y condiciones para todos los municipios”. A su juicio, “sería la Generalitat quien debería establecer los criterios y ofrecer apoyo a los ayuntamientos que no puedan asumir estos procesos por sí solos”.

Además, el alcalde ha señalado que esta situación afecta también a los propios aspirantes: “Son ellos quienes, de forma continua, se ven obligados a presentarse a numerosas bolsas de empleo sin estabilidad”. Marín ha reconocido que, tras este proceso, “muchos ayuntamientos nos pedirán el cese o cesión de la bolsa, y en algunos casos lo haremos, pero no deja de ser la segunda vez que afrontamos el mismo esfuerzo”.

El alcalde ha concluido afirmando que “no se trata de una cuestión de partidos políticos, sino de una cuestión de orden y de sentido común, que afecta directamente al bienestar de los vecinos, a la organización de las plantillas policiales y a la eficacia de la administración local”.