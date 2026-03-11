Albaida recupera el emblemático edificio modernista del Patronat para uso cultural y social

Albaida recuperará un emblemático edificio para la ciudadanía, que acogió una “escoleta” municipal, actividades del pueblo y las instalaciones de la Creu Roja, y por el que han pasado varias generaciones de albaidenses. El ayuntamiento rehabilitará la Casa Balbina (Casa del Patronat), un histórico inmueble protegido en el catálogo del patrimonio arquitectónico de Albaida, con una protección parcial sobre las fachadas, volumetría y la estructura. Se encuentra, además, en pleno centro histórico de Albaida, en el Carrer Nou, junto a la Plaça Major, presidida por el Palau dels Milà i Aragó.

La Casa Balbina, a la derecha, en el céntrico Carrer Nou de Albaida. / Ajuntament Albaida

La actuación prevista permitirá iniciar la recuperación de la Casa Balbina para destinarla a usos culturales y sociales, como espacio para asociaciones del pueblo, según ha avanzado el alcalde, Juan Carlos Roses. La obra, financiada íntegramente por la Diputació de València a través del Pla Obert d’Inversions 2023-2027, cuenta con un presupuesto de 146.734 euros y un plazo de ejecución de seis meses. Las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 18 de marzo.

Tejado hundido en la Casa Balbina de Albaida. / Ajuntament Albaida

La Casa Balbina, del Patronat, una edificación de estilo modernista con tres plantas, presenta varias deficiencias tras hundirse parte del tejado, lo que ha provocado filtraciones al segundo piso. La obra se centrará en sustituir el tejado, reparar el forjado de la segunda planta, rehabilitar la fachada e instalar un ascensor para eliminar las barreras arquitectónicas. La actuación garantizará la estabilidad de la estructura y estanqueidad del inmueble, según detalla la memoria del proyecto, con la reparación de la cubierta que se desprendió y que recae a la calle. Se construirá una estructura de madera con revestimiento de tejas árabes reutilizadas, señala el documento sobre la solución adoptada. Además, en la segunda planta, las filtraciones de agua han afectado al forjado y la cubierta del techo, así como al dintel del hueco de fachada que da acceso al mirador, según expone la memoria del proyecto, que señala que estas deficiencias serán reparadas.

Estancia de la segunda planta apuntalada por filtraciones en el techo y las paredes. / Ajuntament Albaida

El alcalde de Albaida ha explicado a Levante-EMV que el Patronat fue rehabilitado, en parte, hace años, a través de un programa de Escuela Taller, que adecuó parte del tejado. “Pero la otra parte se ha hundido y las filtraciones de agua han dañado la segunda planta. Las obras rehabilitarán la cubierta del edificio y de la segunda planta”, detalla el primer edil, que resalta que la instalación de un ascensor “permitirá hacer completamente accesible el edificio y que las personas con limitaciones funcionales puedan acceder a todas las plantas”. Roses añade que la intervención también abarcará la fachada, donde se plantea una “reparación integral” para subsanar los desperfectos que presenta. El proyecto remarca que se saneará la fachada, se aplicará un tratamiento superficial que elimine los desconchados y pequeñas fisuras, para garantizar la “adecuada impermeabilización del paramento vertical”.

Desconchados en la fachada de la Casa Balbina, que también serán reparados. / Ajuntament Albaida

Juan Carlos Roses pone de manifiesto la importancia de rehabilitar la Casa Balbina, Casa del Patronat, “un edificio municipal muy estimado por el pueblo. Es un edificio emblemático que ha sido ‘escoleta', donde iban los niños y niñas, también se cedía a los quintos y en los últimos tiempos era utilizada por la Creu Roja”. El primer edil expone que el edificio está conectado con otro inmueble municipal, el Cine Odeón, un espacio cultural y musical, pero que debido a las deficiencias de la Casa Balbina, no se podía acceder de uno a otro. Con la actuación, se mejorará la conexión entre los dos inmuebles municipales.

El alcalde de Albaida afirma que la rehabilitación de la Casa Balbina “nos permitirá contar con un edificio municipal más, que podremos destinar a asociaciones locales, y para actividades culturales”, avanza Roses.