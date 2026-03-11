Alumnos de la Costera triunfan en las Olimpiadas de Filosofía y en el Nacional del Cubo de Rubik

Arnau Blasco, un setabense ex alumno del IES Simarro de Xàtiva, que actualmente cursa primero de bachiller internacional en el IES Pere Boïl de Manises, ha pasado la fase local de la Olimpiada Filosófica convocada por la Universitat de València, y la autonómica realizada en la Universidat d’Alacant, con la disertación La locura. Don Quijote en el mundo actual. Ahora ultima su participación en la Fase Nacional a celebrar en Ciudad Real, en los próximos días 17, 18 y 19, bajo la dirección de su tutora, Carme Berna.

El certamen está organizado por las universidades públicas valencianas, con el objetivo de formar parte de una serie de olimpiadas filosóficas que se celebran por toda España. Una idea nacida a finales del 2010, con la intención de fomentar esta disciplina entre el alumnado de secundaria, y conseguir desarrollar el pensamiento crítico, relacionándolo con el análisis de problemas éticos actuales.

Otro gran éxito ha sido el cosechado por los alumnos del SES Llosa de Ranes, que ha conseguido clasificarse para la siguiente Fase del IV Campeonato Nacional Interescolar del Cubo de Rubik 2026. El equipo formado por Tania, Marc, Álvaro i Josep, de 4 ESO, y Pau y Guillem, de 3 ESO, bajo la dirección de Rebeca Castro, su profesora de matemáticas, han logrado un meritorio octavo puesto, de los 63 equipos participantes, pertenecientes a 34 centros de la Comunidad Valenciana.

El speedcubing es la disciplina que consiste en resolver el cubo de Rubik y otros rompecabezas similares en el menor tiempo posible. Existen 17 modalidades oficiales posibles, y cada prueba se compone de cinco intentos, eliminando el mejor y el peor tiempo, para calcular una media final. Persigue como objetivo fomentar entre los jóvenes las habilidades cognitivas basadas en la rapidez mental y la resolución de problemas.