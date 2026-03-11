La Biblioteca de Xàtiva acoge la presentación del libro "Un país de llengua" de Josep Daniel Climent
En el acto, que tendrá lugar este jueves a las 19:30 horas en la sala de personas adultas, participarán el autor y el periodista y escritor Xavier Aliaga
La Biblioteca Municipal de Xàtiva acogerá este jueves, 12 de marzo, en la sala de adultos, a las 19:30 horas, la presentación del libro «Un país de llengua. Històries de la dignificació del valencià», del filólogo e historiador Josep Daniel Climent. En el acto, incluido en el ciclo «Converses en la biblioteca», participará además del autor, el escritor y periodista Xavier Aliaga.
El libro es un viaje apasionante por más de cinco siglos de batallas, esperanzas e ilusiones en torno a la lengua de los valencianos. "Una declaración de amor a nuestra lengua y una invitación a mirar nuestra historia sin falsas nostalgias, pero con orgullo y conciencia colectiva. Una lectura imprescindible para quien quiera entender por qué necesitamos dignificar el valenciano y en la que el autor recupera figuras imprescindibles como Constantí Llombart, Francesc Ferrer i Pastor, el Padre Fullana o Enric Valor", expresan desde el ayuntamiento.
Josep Daniel Climent (La Granja de la Costera, 1959) es licenciado en Historia y doctor en Filología por la Universitat de València. Ha publicado artículos de investigación y divulgación en numerosas publicaciones. En 2021 recibió el galardón de valenciano del año, otorgado por la Fundació Huguet “en reconocimiento de sus trabajos a favor de la lengua y la historia cultural de los valencianos”. Es autor de libros como "L’interés per la llengua dels valencians" (segles XV-XIX) (2003), "L’obra lingüística de Lluís Fullana i Mira" (2004), "Les Normes de Castelló" (2007), "Enric Valor. Estudi i compromís per la llengua" (2011), "L’obra periodística d’Enric Valor (1933-2000)" (2015), "L’interés per la llengua dels valencians. Personatges, llibres i fets (1918)" o "Dietaris. Nicolau Primitiu Gómez Serrano 1936-1939" (2010-2023).
Suscríbete para seguir leyendo
- La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
- La tienda 9: el nuevo modelo de Mercadona
- Una comisión de Benimàmet anuncia el cierre del casal por el fallecimiento de un fallero infantil
- Detenido en Gandia por sustraer en Xeraco un semirremolque frigorífico: La Guardia Civil, contra la piratería en el transporte
- Buenas noticias para las Fallas 2026: la Aemet anuncia una mejoría del tiempo en València y el fin de la lluvia
- Las Fallas piden perdón por las molestias antes de empezar los cinco días de carpas inútiles
- Mercadona presenta hoy los resultados históricos de 2025, que mejoran en cifra de negocio y beneficios
- Reabren el acceso a la plaza tras quedar la mascletà a medio disparar por la lluvia