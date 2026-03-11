Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Biblioteca de Xàtiva acoge la presentación del libro "Un país de llengua" de Josep Daniel Climent

En el acto, que tendrá lugar este jueves a las 19:30 horas en la sala de personas adultas, participarán el autor y el periodista y escritor Xavier Aliaga

Cartel de la presentación del libro &quot;Un país de llengua&quot;, de Josep Daniel Climent.

Cartel de la presentación del libro "Un país de llengua", de Josep Daniel Climent. / Levante-EMV

Lluis Cebriá

Xàtiva

La Biblioteca Municipal de Xàtiva acogerá este jueves, 12 de marzo, en la sala de adultos, a las 19:30 horas, la presentación del libro «Un país de llengua. Històries de la dignificació del valencià», del filólogo e historiador Josep Daniel Climent. En el acto, incluido en el ciclo «Converses en la biblioteca», participará además del autor, el escritor y periodista Xavier Aliaga.

El libro es un viaje apasionante por más de cinco siglos de batallas, esperanzas e ilusiones en torno a la lengua de los valencianos. "Una declaración de amor a nuestra lengua y una invitación a mirar nuestra historia sin falsas nostalgias, pero con orgullo y conciencia colectiva. Una lectura imprescindible para quien quiera entender por qué necesitamos dignificar el valenciano y en la que el autor recupera figuras imprescindibles como Constantí Llombart, Francesc Ferrer i Pastor, el Padre Fullana o Enric Valor", expresan desde el ayuntamiento.

Josep Daniel Climent (La Granja de la Costera, 1959) es licenciado en Historia y doctor en Filología por la Universitat de València. Ha publicado artículos de investigación y divulgación en numerosas publicaciones. En 2021 recibió el galardón de valenciano del año, otorgado por la Fundació Huguet “en reconocimiento de sus trabajos a favor de la lengua y la historia cultural de los valencianos”. Es autor de libros como "L’interés per la llengua dels valencians" (segles XV-XIX) (2003), "L’obra lingüística de Lluís Fullana i Mira" (2004), "Les Normes de Castelló" (2007), "Enric Valor. Estudi i compromís per la llengua" (2011), "L’obra periodística d’Enric Valor (1933-2000)" (2015), "L’interés per la llengua dels valencians. Personatges, llibres i fets (1918)" o "Dietaris. Nicolau Primitiu Gómez Serrano 1936-1939" (2010-2023).

TEMAS

