Cinco centros educativos participan en el concurso de Fallas Escolares Sostenibles de Xàtiva

Un total de cinco centros educativos de Xàtiva se han presentado a la tercera edición del concurso de Fallas Escolares Sostenibles, una iniciativa impulsada por la concejalía de Cultura Festiva, Gestión de Residuos y Limpieza Viaria de Edificios y Parques y Jardines con el objetivo de fomentar la creatividad del alumnado y, al mismo tiempo, promover valores vinculados con la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. El concurso está dirigido a los centros educativos de Xàtiva, con la participación de una única falla por colegio. Los monumentos han sido elaborados principalmente por el alumnado con el apoyo del profesorado, fomentando el trabajo en equipo, la cooperación entre clases y la participación activa de los estudiantes en el proceso creativo.

Según establecen las bases del certamen, las fallas deben estar realizadas mayoritariamente con materiales reciclados o reutilizados, como papel, cartón, cajas de huevos o cilindros de papel higiénico, entre otros elementos. Además, se promueve el uso de pinturas al agua y materiales de origen vegetal, con el objetivo de reforzar el carácter sostenible del proyecto. Aunque la temática de las fallas es libre, se valora especialmente que los monumentos incorporen mensajes o contenidos relacionados con la correcta gestión de los residuos y la concienciación ambiental.

La fase de evaluación de los monumentos tendrá lugar el próximo viernes, cuando el jurado visitará los centros participantes para valorar las propuestas presentadas. Las fallas se puntuarán en una escala del 1 al 10 atendiendo a diversos criterios establecidos en las bases del concurso: la creatividad y originalidad del monumento, la relación de la temática con la gestión responsable de los residuos, la calidad de los acabados y los detalles, la utilización de materiales reciclados y el grado de participación del alumnado en la construcción de la falla.

El jurado estará integrado por representantes técnicos e institucionales del ayuntamiento, que serán los encargados de determinar la propuesta ganadora una vez realizada la valoración de los trabajos presentados. Esta iniciativa pretende reforzar el vínculo entre tradición fallera, educación y sostenibilidad, implicando al alumnado en la creación artística al mismo tiempo que se fomenta una mayor conciencia ambiental.

Visitas al Museu Faller

Además, el Museu Faller de Xàtiva (MUF) ha abierto durante dos semanas sus puertas a diversos centros educativos de la ciudad para la realización de visitas guiadas. Esta campaña se inició el pasado 2 de marzo y finalizará este viernes.

Entre los centros y entidades que han visitado el museo se encuentran el colegio Gozalbes Vera, el IES Josep de Ribera, el colegio Dominiques, el colegio Attilio Bruschetti, el colegio Taquígraf Martí y el centro de infantil El Corro. Algunas entidades no han podido asistir finalmente a las visitas programadas a causa de la lluvia, como es el caso de la Residencia Solimar, el colegio Teresa Coloma y Aspromivise.

Noticias relacionadas

La participación prevista inicialmente era de más de 1.000 personas, pero debido a las condiciones meteorológicas adversas y a las lluvias registradas durante estos días, la asistencia final ha sido de poco más de 800 personas. Con el objetivo de facilitar la participación de aquellos centros que no han podido acudir en las fechas previstas, este viernes se ampliará el horario del museo.