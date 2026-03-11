La Falla Sant Jordi abre los días grandes con la consolidada Nit del Foc

La Falla Sant Jordi dará inicio a los días grandes de las Fallas de Xàtiva con la celebración de la ya tradicional Nit del Foc. El próximo domingo, 15 de marzo, y como ya es habitual, la comisión setabense celebrará la plantà de las fallas con la Nit del Foc, una velada con música y pirotecnia a la cual están invitados todos los falleros y falleras de otras comisiones, vecinos y vecinas, y amantes de la fiesta fallera. A partir de las 23:30 horas empezará una celebración que se alargará hasta la madrugada y que se iniciará con la disparada de un castillo de fuegos artificiales (23:55 h) a cargo de la Pirotecnia Nadal Martí de l'Olleria. La fiesta continuará con una discomóvil y la actuación de varios DJ de Xàtiva, agrupados en la empresa Rollaz X.

Falleros de la Falla Sant Jordi de Xàtiva. / Falla Sant Jordi

La Nit del Foc de Sant Jordi se ha consolidado como uno de los actos falleros destacados de Xàtiva, con la asistencia no solo de los integrantes de la comisión, sino también de falleros y falleras otras comisiones que se suman para disfrutar de una gran celebración conjunta. El acto empezó como una iniciativa interna de la falla y, con el paso de los años, ha ido creciendo hasta convertirse en una gran fiesta dentro de las Fallas de la ciudad.

Falleras de Sant Jordi prenden fuego a la Nit del Foc en una edición pasada. / Falla Sant Jordi

Falleros y falleras de Sant Jordi celebrando el acto de la Nit de la Plantà. / Falla Sant Jordi

El origen de la Nit del Foc se remonta a la iniciativa de dos falleros de Sant Jordi que, para amenizar la Nit de la Plantà, ofrecían a su comisión una disparada nocturna para celebrar la culminación del montaje del monumento fallero. Apasionados de la pirotecnia, preparaban un espectáculo de fuegos artificiales que financiaban gracias a una colecta que ellos mismos organizaban. Con el tiempo, la iniciativa fue sumando colaboraciones hasta que, en 2023, se convirtió en un castillo de fuegos artificiales disparado por una empresa profesional de pirotecnia.

Noticias relacionadas

Asistentes a la Nit del Foc de la Falla Sant Jordi de Xàtiva, en una edición pasada. / Falla Sant Jordi

Desde la comisión animan todos los amantes de la fiesta a acompañarles en esta celebración que da inicio a las Fallas de 2026. “Llevamos muchas semanas trabajando en la organización de este acontecimiento e intentando mejorar algunos aspectos detectados en ediciones anteriores. Queremos agradecer el apoyo de todos nuestros colaboradores, así como la comprensión de nuestros vecinos y vecinas. También queremos destacar la ayuda del ayuntamiento en la consolidación de este acto”, remarcan desde la Junta Gestora de la Falla Sant Jordi.