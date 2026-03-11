Fallece en Xàtiva la madre del exdirector de Levante-EMV Lluís Cucarella

Familiares y amigos han despedido este miércoles por la mañana a Amparo Alemany Balaguer, de Xàtiva. La misa funeral se ha celebrado en la parroquia de La Merced. Previamente, los familiares recibieron el martes y esta mañana las muestras de condolencia en el tanatorio Cerdà.

Amparo era madre de los hermanos Lluís y Óscar. Tenía dos nietos, Alba y Pablo. Lluís Cucarella Alemany fue el delegado de este diario en la Costera-la Canal y la Vall d'Albaida desde 1991 hasta 2007, y años más tarde (en 2013) fue nombrado director de Levante-EMV tras desempeñar diversas funciones de alta dirección, como la transformación digital o la dirección de contenidos de los diarios del grupo Editorial Prensa Ibérica, EPI. Oscar, por su parte, es emprendedor y vive desde hace años en Cataluña.

Amparo había enviudado en 2017, cuando falleció su esposo José Luis Cucarella Aibar, Chimica. Era una persona muy querida y apreciada. En ocasiones trabajó junto a su esposo en el negocio agrícola que este regentaba: el comercio de frutas y verduras al por mayor en los mercados de abastos de la zona.

Amparo era cofrade de Nuestra Señora de los Dolores, La Dolorosa. Y le gustaba mucho desfilar el Viernes Santo de vesta con su nieta. Era consuegra de los Langa-Sanchis, de Tele-Xàtiva. Jaime Langa Cantavella, el fundador de este conocido negocio, es el padre de Carmen, la esposa de Lluís Cucarella y nuera, por tanto, de Amparo.