Las gasolineras de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida, entre las más baratas para repostar diésel

La guerra desatada por Estados Unidos e Israel en Irán ha provocado una escalada del precio del diésel. Este es el carburante que más se ha encarecido en los últimos días y ya se vende por encima de los 2 euros por litro en algunas gasolineras españolas. Se trata de un umbral que no se veía desde el verano de 2022, en el peor momento de la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania.

Ante esta circunstancia, no es de extrañar que los consumidores circulen más pendientes de lo habitual de encontrar los puntos de repostaje que más asequibles pueden resultar para sus bolsillos. En los últimos días incluso se han registrado colas en algunas estaciones.

Según los principales portales que ofrecen información actualizada, a fecha de este martes 10 de marzo la gasolinera más barata de la provincia de Valencia para repostar el llamado "gasóleo bonificado" -un combustible con menor carga impositiva y un tinte rojo distintivo destinado exclusivamente a maquinaria agrícola, forestal o embarcaciones- se localizaba en el polígono industrial del Genovés, en la Costera (con la marca Gasolwin), con un precio de 1,099 euros el litro. El lunes 9 de marzo, la gasolinera de la cooperativa Campo Enguera era la más económica al pagarse el citado Gasóleo B a 0,932 €/litro, aunque la cifra no estaba actualizada a día de ayer, al cierre de esta información.

En cuanto al gasóleo A+ (o diésel premium/plus), el lunes figuraba en la clasificación oficial una gasolinera de Navarrés como el punto más barato para repostar en la provincia (a 1,629 €/l), concretamente la de Ros, situada en la carretera de entrada a la localidad. Sin embargo, el dato no estaba actualizado a fecha del martes y, a última hora de la noche, el trono lo ocupaba una gasolinera de l'Alcúdia. En quinto puesto aparecía la estación de Lila Energy de l'Olleria, en la Vall d'Albaida, donde este martes se ofertaba el gasóleo A+ a 1,679 euros el litro.

Respecto al Gasóleo A, las gasolineras Carburants del Camp de Llutxent y la de la Cooperativa de Llutxent-Otos, en esta última localidad, eran este martes la cuarta y la quinta más económicas para repostar de toda la provincia, con precios que se situaban en 1,616 €/litro.

Para repostar Gasolina 98, cuatro gasolineras de la Costera y la Vall d'Albaida figuraban este martes entre las siete más baratas. El cuarto lugar lo ocupaba la estación de Azeroil en la Llosa de Ranes (1,694 €/l), inmediatamente seguida de Campsa Express en Benigànim (1,695 €/l) y de las gasolineras de Family Energy en Xàtiva y Ontinyent (1,699 €/l).