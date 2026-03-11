Hacienda subasta 291 hectáreas del monte que rodea a la ermita del Santo Cristo de Bocairent

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (Aeat) va a sacar a subasta pública un conjunto de terrenos integrados en el conocido como Monte del Santo Cristo de Bocairent que suman una superficie total de 291 hectáreas, el equivalente a 2,9 millones de metros cuadrados.

Esta no dejaría de ser una licitación más de bienes embargados por Hacienda de no ser porque el suelo objeto del procedimiento envuelve a un emblemático templo ubicado al norte de la localidad de la Vall d'Albaida, la ermita del Santo Cristo, junto a su vía crucis. Aunque estos elementos se encuentran enclavados en el perímetro incluido en la actuación, no forman parte de las cuatro parcelas a subasta, cuya extensión es tan grande que abarca prácticamente desde el límite del núcleo urbano de Bocairent hasta el umbral con el término municipal de la vecina Ontinyent.

En el propio procedimiento iniciado por la administración se hace hincapié en que "en ningún caso se subastan la ermita y sus dependencias, que pertenecen a otra finca registral y tiene otras referencias catastrales", para evitar confusiones.

La ermita del Santo Cristo de Bocairent fue construida en el siglo XVI y consta de tres edificios: el Hostal, que fue un antiguo convento, la casa del capellán y la iglesia de estilo gótico, con el campanario adosado. El inmueble forma parte de la iconografía de las fiestas de Moros i Cristians en honor a Sant Blai del municipio, puesto que, en el día del Santo Cristo, los festeros y festeras suben en romería hasta el templo por el largo y escarpado Calvario. En el santuario se representa el «Despojo del Moro», uno de los actos más antiguos de los festejos patronales. En la ermita también se celebra en mayo la conmemoración del final de la epidemia de cólera del año 1885. Y en septiembre se recuerda la aparición de las tres luces que, según la leyenda, motivaron la construcción del templo.

La extensión de terrenos a subasta en Bocairent. / AEAT

La subida a la Ermita del Santo Cristo es, además, una ruta imprescindible y muy transitada por los amantes del senderismo, dado que desde su posición se observan unas hermosas vistas de Bocairent y su valle.

Los terrenos a licitación forman parte del Monte de la Solana y fueron adquiridos en 2006 a través de un procedimiento de segregación por una empresa domiciliada en Bocairent dedicada a la compraventa y arrendamiento de inmuebles y vehículos.

Reclamación de 262.500 euros de deuda

Las propiedades, sin embargo, arrastran una serie de diligencias de embargo a favor de la Hacienda Pública dictadas a raíz de los impagos de la titularidad a partir de 2018. Ese año se abrió un expediente administrativo de apremio en reclamación de una deuda de 262.498 euros de principal. Según consta en las escrituras de propiedad, en septiembre de 2025 la Aeat procedió a dictar el último embargo por importe de 236.374 euros. En junio de ese año, el juzgado de instrucción número 3 de Ontinyent emitió un auto en relación con el proceso.

Aunque, de momento, no se ha fijado fecha para la presentación de ofertas, el precio de salida de la superficie subastada se ha establecido en 468.660 euros. El importe se sitúa por debajo del valor de tasación de los inmuebles, que se estima en 585.825 euros. Los interesados en adquirirlos deberán plantear una puja mínima de 46.866 euros para optar a quedárselos, según las fuentes consultadas.

Las cuatro parcelas licitadas, ubicadas en las partidas del Pla de l'Àguila y el Cantal de la Fosch, están ocupadas mayoritariamente por matorrales, aunque su clasificación es rústica y su uso principal establecido en el Catastro es el agrícola.

La subasta de los terrenos se publicó este lunes en el Boletín Oficial del Estado junto con las 41 antiguas viviendas de protección oficial del Edificio Vilanova de l'Alcúdia de Crespins, promovidas en 2006 y sin uso hasta la actualidad.