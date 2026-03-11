Jaume Gironés se proclama ganador del XV Duatló Ciutat d'Ontinyent

Ontinyent acogió el pasado sábado el XV Duatló Ciutat d'Ontinyent, una prueba puntuable para la Lliga de Clubs Caixa Popular, organizada por la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana. El triatleta del club local Jaume Gironés se proclamó ganador de la prueba, con 27 segundos de diferencia sobre el segundo clasificado.

Salida del XV Duatló Ciutat d'Ontinyent, el pasado sábado. / Club Triatló Ontinyent

En la competición, la primera salida fue la de los duatletas masculinos de la 2.ª División, a las 15.30 horas. Seguidamente, inició su carrera la 3.ª División Masculina (15.37 h), la categoría Open Masculina (15.40), la 2.ª División Femenina (15.50) y la 3.ª División y categoría Open Femenina (15.51). Todos los deportistas tuvieron que completar un duatlón individual de distancia sprint formado por 4.600 metros de carrera a pie, 18 kilómetros de ciclismo y, finalmente, 2.200 metros de carrera a pie, atravesando el arco de meta a la pista de atletismo del polideportivo municipal de Ontinyent.

En cuanto a la participación, entre los casi 500 deportistas estuvieron presentes 12 miembros del Club Triatló Ontinyent: Jaume Gironés, Pierre Rueche, Borja Revert, Ramon Pla, Josep Vañó, Hugo Penadés, Pau Tortosa, Pau Minguet, Marc Moreno, Pau Extremera (2.º local), Iván Montesinos (3.º local) y Tono Ferrero. Con un tiempo de 52 minutos y 20 segundos, Jaume Gironés se convirtió en el ganador de la prueba, con 27 segundos de diferencia respecto del segundo clasificado.

En cuanto a la clasificación por equipos, el podio en 2.ª División Masculina estuvo conformado por el SD Correcaminos (1.º), el Club Triatlón Torrevieja (2.º) y el Triatló Ontinyent (3.º). En 2.ª División Femenina el podio fue para el 3 Reptes Triatló l'Olleria (1.º), la Ondara Tri-Esport (2.º) y el Best of you 3pw Almazora (3.º).

Antonio Tortosa, presidente del Club Triatló Ontinyent, remarcaba "una participación muy destacable en una prueba que, finalmente, pese al tiempo, contó con un 90% de participación de las personas inscritas, las cuales pudieron disfrutar de una prueba muy segura y muy atractiva gracias a los paisajes de la zona. Además, la labor de las y los voluntarios y de los miembros del club ha sido excepcional, adaptándose en todo momento a las condiciones meteorológicas. Una vez más podemos confirmar que el duatlón de Ontinyent es un referente dentro del calendario de la Comunitat Valenciana y es accesible tanto para duatletas experimentados como personas aficionadas al atletismo y al ciclismo que quieren atreverse con el deporte combinado".