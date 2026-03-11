Jaume Gironés se proclama ganador del XV Duatló Ciutat d'Ontinyent
El triatleta del club local se impone en la prueba puntuable para la Lliga de Clubs de la federación valenciana
El Club Triatló Ontinyent queda tercero en la clasificación por equipos de la 2ª División masculina
Ontinyent acogió el pasado sábado el XV Duatló Ciutat d'Ontinyent, una prueba puntuable para la Lliga de Clubs Caixa Popular, organizada por la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana. El triatleta del club local Jaume Gironés se proclamó ganador de la prueba, con 27 segundos de diferencia sobre el segundo clasificado.
En la competición, la primera salida fue la de los duatletas masculinos de la 2.ª División, a las 15.30 horas. Seguidamente, inició su carrera la 3.ª División Masculina (15.37 h), la categoría Open Masculina (15.40), la 2.ª División Femenina (15.50) y la 3.ª División y categoría Open Femenina (15.51). Todos los deportistas tuvieron que completar un duatlón individual de distancia sprint formado por 4.600 metros de carrera a pie, 18 kilómetros de ciclismo y, finalmente, 2.200 metros de carrera a pie, atravesando el arco de meta a la pista de atletismo del polideportivo municipal de Ontinyent.
En cuanto a la participación, entre los casi 500 deportistas estuvieron presentes 12 miembros del Club Triatló Ontinyent: Jaume Gironés, Pierre Rueche, Borja Revert, Ramon Pla, Josep Vañó, Hugo Penadés, Pau Tortosa, Pau Minguet, Marc Moreno, Pau Extremera (2.º local), Iván Montesinos (3.º local) y Tono Ferrero. Con un tiempo de 52 minutos y 20 segundos, Jaume Gironés se convirtió en el ganador de la prueba, con 27 segundos de diferencia respecto del segundo clasificado.
En cuanto a la clasificación por equipos, el podio en 2.ª División Masculina estuvo conformado por el SD Correcaminos (1.º), el Club Triatlón Torrevieja (2.º) y el Triatló Ontinyent (3.º). En 2.ª División Femenina el podio fue para el 3 Reptes Triatló l'Olleria (1.º), la Ondara Tri-Esport (2.º) y el Best of you 3pw Almazora (3.º).
Antonio Tortosa, presidente del Club Triatló Ontinyent, remarcaba "una participación muy destacable en una prueba que, finalmente, pese al tiempo, contó con un 90% de participación de las personas inscritas, las cuales pudieron disfrutar de una prueba muy segura y muy atractiva gracias a los paisajes de la zona. Además, la labor de las y los voluntarios y de los miembros del club ha sido excepcional, adaptándose en todo momento a las condiciones meteorológicas. Una vez más podemos confirmar que el duatlón de Ontinyent es un referente dentro del calendario de la Comunitat Valenciana y es accesible tanto para duatletas experimentados como personas aficionadas al atletismo y al ciclismo que quieren atreverse con el deporte combinado".
Suscríbete para seguir leyendo
- La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
- La tienda 9: el nuevo modelo de Mercadona
- Una comisión de Benimàmet anuncia el cierre del casal por el fallecimiento de un fallero infantil
- Detenido en Gandia por sustraer en Xeraco un semirremolque frigorífico: La Guardia Civil, contra la piratería en el transporte
- Buenas noticias para las Fallas 2026: la Aemet anuncia una mejoría del tiempo en València y el fin de la lluvia
- Las Fallas piden perdón por las molestias antes de empezar los cinco días de carpas inútiles
- Mercadona presenta hoy los resultados históricos de 2025, que mejoran en cifra de negocio y beneficios
- Reabren el acceso a la plaza tras quedar la mascletà a medio disparar por la lluvia