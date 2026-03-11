Mudanzas en las Fallas de Xàtiva: tres monumentos y cinco carpas cambian de ubicación

La máxima filosófica del "todo fluye, nada permanece" también se aplica a las Fallas. Aprovechando la tregua de las lluvias, las carpas falleras han comenzado a tomar las calles de Xàtiva en un año marcado por los cambios de ubicación de diversas demarcaciones que, a su vez, han alterado el emplazamiento de algunos entoldados y monumentos.

Una de las consecuencias de la mudanza de determinadas comisiones a casales más grandes es que en este 2026 las falla Corts Valencianes y Sant Jaume no montarán carpas en la calle. La primera agrupación se ha trasladado a otro local próximo al anterior en la misma avenida Corts Valencianas, lo que a su vez hará que sus cadafales también se muevan ligeramente de sitio respecto al año pasado.

Por su parte, la falla Sant Jaume se ha mudado desde la calle Pintor Perales a otro casal en la misma plaza Sant Jaume, donde se instalarán este año sus monumentos.

En cambio, una comisión que no montaba carpa y este año sí lo hará es Tetuán. Tras los problemas de convivencia derivados de las quejas vecinales por las molestias del casal de la falla ubicado en la estrecha calle San Jacinto Castañeda, la entidad festera negoció un acuerdo con el ayuntamiento que comporta la instalación de un entoldado en la calle Montcada para rebajar el nivel de jaleo durante el día.

La Falla Murta, por su parte, ha cambiado la ubicación de su carpa, que este miércoles por la mañana sus integrantes han instalado en la Avenida Germaníes, dejando un hueco en la vía donde se han retirado contenedores y estacionamientos -temporalmente durante la semana fallera- para no interrumpir del todo la circulación de coches por esta zona. En 2025, la carpa de esta demarcación se instaló en la acera ubicada frente a su casal, en la avenida Acadèmic Maravall, limitando la movilidad de peatones por la explanada.

Como ya avanzó Levante-EMV, otro importante cambio este año se registra en el barrio del Raval, donde la comisión homónima y la asociación vecinal llegaron a un acuerdo para reubicar en el parque de Sariers la carpa que se colocaba en plena calle Banys de la Moreria y que generaba molestias y habituales conflictos. Los residentes llegaron a recoger firmas para solicitar el traslado del montaje.

La última novedad en lo relativo a las carpas se produce en la demarcación de Molina Claret, falla que este año celebra su 50 aniversario y que ha experimentado un notable incremento del censo de integrantes. Fuentes del Ayuntamiento de Xàtiva indican que ha autorizado a la comisión a que su entoldado ocupe toda la vía, lo que comportaría el corte del tráfico en la calle Padre Claret.

En cambio, Abú Masaifa, Sant Jordi, Ferroviària o el Carmen montarán sus carpas en los espacios habituales.

Cambios en Cardenal Serra

Los monumentos falleros de Sant Jaume y Corts Valencianes no son los únicos que cambian de emplazamiento este año. También lo harán los de Passeig Cardenal Serra, cuya comisión se ha mudado este año a un nuevo casal en la parte final de la Avenida Selgas, en el antiguo local de la mítica discoteca Jamaica. La falla infantil de esta demarcación se montará por primera vez en la calle Pepe Martínez Mollà, por la Avenida Juan Francés, mientras que la principal se instalará en la calle Anita la Comare. Este último monumento aspira a ser declarado el más pequeño del mundo e irá acompañado de una especie de plataforma con una lupa para contemplarlo.

La regidora de Fallas y de Gestión de Residuos, María Beltrán, destaca que este año cada demarcación tendrá un contenedor exclusivo y que volverán a instalarse contenedores especiales para la plantà en puntos estratégicos como la estación de autobuses, la calle Reina o Selgas. Además, este miércoles, coincidiendo con la presentación del libro de las Fallas de 2026, se repartirán vasos de plástico para todos los falleros y falleras de Xàtiva. Igualmente, volverán a instalarse los baños de lujo en Selgas.

Por otra parte, la Policía Local va a hacer hincapié con las comisiones en la necesidad de establecer espacios en el entorno de los monumentos para disparar la pirotecnica. Este año, de nuevo quedará prohibido el lanzamiento de petardos entre las 15 horas y las 17 horas durante la semana fallera. El bando fallero vuelve a regular el cierre de carpas a las 1.30 horas y el de casales a las 3.30 horas entre el 14 y el 19 de marzo.