Ontinyent mejora las zonas verdes del polideportivo

El Ayuntamiento de Ontinyent ha completado varias actuaciones de mejora en las zonas verdes del polideportivo municipal, dentro de las tareas de mantenimiento y adecuación de los espacios públicos que se llevan a cabo en la ciudad por la empresa adjudicataria del servicio municipal de Parques y Jardines. La regidora de Parques y Jardines, Sayo Gandia, destacaba que “con este tipo de actuaciones continuamos avanzando en la mejora de los espacios públicos, poniendo especial atención en zonas muy utilizadas por la ciudadanía como el polideportivo municipal”. Gandia remarcaba que “el contrato de mantenimiento de los parques y jardines no solo garantiza el mantenimiento ordinario de los espacios verdes, sino que también incorpora acciones como esta que nos permiten continuar ampliando y renovando el patrimonio verde de la ciudad”.

Renovación de pavimentos de tierra en los recorridos para peatones. / Ajuntament Ontinyent

En concreto, las actuaciones han incluido la mejora de varios recorridos para peatones mediante la renovación de pavimentos de tierra en diferentes puntos del en torno al polideportivo, especialmente a la zona de acceso y en los laterales de la pista de atletismo. Además, se ha creado una nueva pradería de carácter estacional en la entrada de la instalación, con la aportación de tierra vegetal y la siembra de una mezcla adaptada en este espacio. Los trabajos también han contemplado una actuación destacada en materia de jardinería, con la plantación de más de treinta nuevos ejemplares de arbolado de diferentes especies y alrededor de un centenar de arbustivas, así como la colocación de hiedra para cubrir el talud situado en el entorno del velódromo. Igualmente, se ha instalado un sistema de riego por goteo para garantizar el correcto desarrollo de las nuevas plantaciones.

Mesas y bancos instalados en el polideportivo de Ontinyent. / Ajuntament Ontinyent

Las mejoras se han completado con la instalación de seis mesas de pícnic en acero corten y plástico reciclado, con el objetivo de generar nuevos espacios de estancia y convivencia para las personas usuarias de esta instalación deportiva municipal. La regidora incidía en que “estas intervenciones contribuyen a hacer los espacios más agradables, accesibles y sostenibles, al mismo tiempo que refuerzan el papel de las zonas verdes como espacios de encuentro, actividad y bienestar para la ciudadanía”, concluía.