Ontinyent Participa llega a los últimos días de la primera fase con más de 230 propuestas recibidas
Las ideas sobre mejoras en las calles y las propuestas de ocio aglutinan más del 82% de las actuaciones planteadas cuando faltan 4 días para finalizar el plazo
“Ontinyent Participa”, el proceso de participación ciudadana impulsado por el gobierno de Ontinyent, afronta la recta final de su primera fase, la propositiva, con más de 230 propuestas ciudadanas recibidas en www.ontinyentparticipa.es, a las que todavía se pueden añadir de nuevas hasta el próximo domingo 15 de marzo.
Agrupadas por la clasificación que se plantea en las bases del programa (carácter medioambiental, igualitario, educativo, de ocio o de mejora para la ciudad), a fecha de miércoles 11 de marzo el 51’5% son sobre mejoras para la ciudad (infraestructuras, asfalto, aceras, aparcamientos, iluminación, accesos, rotondas, transporte urbano, seguridad viaria, etc.) con 120 propuestas.
Seguidamente aparecen las propuestas de ocio (actividades juveniles, parques infantiles, espacios recreativos, quioscos, ocio nocturno, festivales etc.) con un 31’3%. La tercera tipología con más propuestas es la medioambiental (limpieza de barrancos, plantación de árboles, reciclaje, alternativas a las quemas, protección de animales, senderos naturales, etc.) con un 8’6%, y finalmente aparecen las propuestas educativas (talleres, cursos primeros auxilios, biblioteca, educación digital, educación sexual o formación emocional) con un 4’3%, y las de carácter igualitario (accesibilidad, conciliación familiar, ayudas o fomento de la inclusión de mayores o discapacidad) también con un 4’3%.
Agrupadas por parecidos entre sí a sus temáticas principales hay 70 propuestas vinculadas a alumbrado y en vías mayoritariamente extraurbanas; alrededor de 40 propuestas versan sobre asfaltado, aceras y acondicionamiento de zonas de estacionamiento; 30 propuestas son sobre espacios de ocio juvenil y recreativos, con el establecimiento de zonas de ocio o relativas a la actividad para jóvenes los fines de semana, y 28 propuestas son sobre parques infantiles. Además, 20 propuestas son de carácter medioambiental vinculadas a la limpieza barrancos, plantación de árboles, distribución de restos vegetales, senderos, o la dotación de fuentes y papeleras; 15 son relativas a las mascotas; 10 propuestas sobre transporte público y accesibilidad; y otros 10 de carácter educativo y cultural, siendo el resto propuestas sobre asuntos puntuales fuera de estas temáticas.
La regidora de ciudadanía, Inma López, ha animado a las personas mayores de 16 años empadronadas en Ontinyent “a aprovechar estos días que quedan, y que incluyen el fin de semana, para presentar sus ideas, es tan sencillo como entrar en la web y llenar un sencillo documento que puede ser el punto de partida para que una buena idea acabe siendo una realidad que beneficie a la ciudadanía”, manifestaba.
