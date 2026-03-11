La Orquesta Filarmónica de la UV actuará en Ontinyent con el concierto de invierno

La Orquesta Filarmónica de la Universitat de València volverá este jueves, 12 de marzo, a Ontinyent con una nueva edición de su “Concierto de Invierno”. Esta actividad, que está organizada por la Fundació Campus Ontinyent, el área de Actividades Musicales de la Universitat de València y el Ayuntamiento de Ontinyent, empezará a las 19:00 horas y tendrá lugar al Teatro Echegaray.

La formación musical, dirigida por Hilari Garcia Gázquez, interpretará la Sinfonía nº1 en Re Menor de Gustav Malher, siendo el acceso con invitación para el alumnado del campus y la comunidad universitaria, pudiendo adquirirse las entradas restantes en taquilla una hora antes de la actuación. El regidor de Cultura, Àlex Borrell, destacaba que “dentro de la oferta cultural que se pone al alcance de la comunidad universitaria, esta es una buena oportunidad para disfrutar de un interesante concierto de la mano de algunas de las mejores jóvenes promesas de la música de orquesta valenciana”, destacaba.

La Filarmónica de la UV fue creada en 1995 y tiene una plantilla formada mayoritariamente por universitarios con una edad media de 20 años. Durante sus más de 30 años de historia ha contado con la participación de más de 500 jóvenes músicos, muchos de los cuales en la actualidad ocupan plazas en orquestas profesionales españolas y europeas.

En cuanto a su director, Hilari Garcia, ha dirigido varias orquestas nacionales e internacionales como la Orquesta Sinfónica de Albacete, la Orquesta de Córdoba, la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional de México, la Symphony Orchestra RWCMD de Cardiff (Reino Unido), la Orchestre Symphonique Hem Genève (Suiza) o la Palestine Youth Orchestra. Después del reparto de entradas entre los estudiantes del campus y la comunidad universitaria, las entradas restantes se podrán adquirir en taquilla una hora antes de la actuación.