Radiografía de la Semana Santa de Xàtiva en el siglo XXI: del impulso renovador al hito de la distinción de autonómica

La Casa de la Cultura de Xàtiva acogió este martes la presentación del libro La Setmana Santa del segle XXI. De l’impuls renovador a la declaració de festa de interés autonòmic (2000-2025), publicado por la Hermandad de Cofradías en colaboración con el Ayuntamiento de Xàtiva. El autor, el periodista Agustí Garzo, con la presencia del presidente de la Hermandad, Julio Bellver, el abad de Xàtiva, Camilo Bardisa, y el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà.

La publicación repasa la historia de la presencia de la Semana Santa Setabense en los medios de comunicación en el último cuarto de siglo, tomando como referente la dilatada trayectoria de su autor, un periodista que coordinó, o fue autor, de numerosas crónicas sobre la festividad religiosa más importante de la ciudad.

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, hojeando el libro. / Perales Iborra

El abad de Xàtiva, Camilo Bardisa, arengó sobre la necesidad de aumentar la presencia de la Semana Santa en los medios, como mejor forma de divulgar una tradición, y pidió la creación de un gabinete de prensa dentro de la Hermandad de Cofradías, que pudiera informar con mayor precisión sobre los diferentes aspectos de la festividad. En esta línea, Julio Bellver, presentó el libro, recordando que la intención había sido la de reflejar qué había contado la prensa de la Semana Santa durante los últimos 25 años. Todo un ejercicio de memoria colectiva, y de repaso del esfuerzo, para conseguir ser declarada primero como Fiesta de Interés Turístico Provincial, y luego como Fiesta de Interés Turístico Autonómico de la Comunidad Valenciana. Un recuerdo del esfuerzo colectivo, y de personas concretas que, durante estos años, han ayudado a conseguir que la Semana Santa Santa siempre fuera noticia en Xàtiva.

Homenaje a Lorenzo Segarra

El autor, Agustí Garzó, quiso rendir homenaje al difunto Lorenzo Segarra, como presidente de las Cofradías, portavoz de la Semana Santa Setabense en los medios durante muchos años; a Antonio Martín Llinares, como voz crítica en la divulgación de las necesidades de la mejora de una fiesta, aspirante a ser referente de la cultura religiosa de Xàtiva, o a Miguel Mira, con su incansable lucha por mantener la esencia de una fiesta a través de sus comentarios en redes sociales.

El presidente de la Hermandad de Cofradías, el alcalde de Xàtiva, el abad y el autor del libro, en la presentación. / Perales Iborra

Garzó también puso el foco en la importancia de la historia gráfica de la Semana Santa, a través del incansable trabajo de Rafa Aguado, al que el autor considera como el sucesor del fotógrafo Antonio Marzal. El periodista hizo hincapié igualmente en la necesidad de que la Semana Santa esté más presente en los medios de comunicación, apuntando no sólo a la prensa escrita, con las crónicas de las procesiones, sino también en la radio, en las redes sociales o en las galerías fotográficas de los medios.

Noticias relacionadas

Cerró el acto el alcalde de Xàtiva. Roger Cerdà recordó que, con la colaboración del Ayuntamiento, este tipo de publicaciones se convierten en “el resguardo de l’oblit”, para seguir trabajando en el impulso renovador de una fiesta declarada como fiesta de interés autonómico.