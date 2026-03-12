Aitana Benito, del CAX Orientació, queda tercera en el Trofeo Murcia Costa Cálida

El CAX Orientació de Xàtiva subió al podio en el 38 Trofeo Internacional Murcia Costa Cálida, disputado el pasado fin de semana y con el que se iniciaba la Liga Española de Orientación a pie (LEOP). La deportista setabense Aitana Benito quedaba en tercera posición en la categoría F-12. La prueba, celebrada en la localidad de Moratalla, era puntuable para el ranking nacional y para el World Ranking Event. En la competición, que superó las 1.300 inscripciones, el CAX Orientació se estrenaba en la división de plata de la orientación española, con el objetivo de luchar por la permanencia en la 1ª División LEOP.

Arnau Benito, del CAX Orientació, durante la prueba del Trofeo de Murcia. / CAX Orientació

El sábado 7 de marzo, se corría por el Collado de las Toscas, con temperaturas frías y un terreno nevado de la tarde anterior, que hizo que los participantes se encontraran en un paisaje espectacular. El terreno de larga distancia ofreció un escenario complejo y variado. Se desarrolló principalmente en el sistema de dos vertientes contrapuestas que flanqueaban un valle central donde la vegetación predominante era el pinar con sotobosque de romero, esparto y sabinas arbustivas y que en los lugares más densos generaban una visibilidad reducida y obligaban a los corredores a una navegación de contacto fino y lectura de brújula. De los resultados individuales del CAX Orientació, destaca la 6ª plaza de Inés Aragón en la categoría Uno-10 y de Aitana Benito en la F-12; el 8.º puesto de Vera Aragón en F-14; y en las categorías de promoción, en el Open Naranja, Alejandro Micó entraba en el 3.º puesto. Al finalizar la carrera de Larga Distancia, el CAX Orientació sumaba los primeros puntos (430’24) en la nueva categoría que estrenaba.

Domi Fraile, del CAX Orientació, durante el Trofeo Costa Cálida de Murcia. / Inma Górriz

Sin casi tiempo para descansar, la tarde del sábado acogía la prueba Sprint por las calles de Moratalla. Su núcleo antiguo se presentaba como un escenario exigente y espectacular que con un marcado carácter medieval ofrecía unas calles laberínticas de origen islámico y cristiano creando una red de pasajes que rompían cualquier lógica de cuadrícula. Grandes desniveles en un espacio reducido con tramos de escaleras y costas de gran pendiente y con presencia de callejones extremadamente estrechos y las típicas calles sin salida de origen árabe, que añadían una capa de dificultad técnica. En esta prueba, Aitana Benito (F-12) conseguía la 3ª plaza y Arnau Prats (Uno-10) el 4.º puesto. En *Open Naranja, Alejandro Micó llegaba en 2.º lugar.

Inés Aragón, del CAX Orientació, en la prueba de Murcia. / CAX Orientació

El domingo 8 de marzo, en la zona del Bebedor, transcurría la prueba de Media Distancia. El mapa se desarrollaba en una extensa vertiente orientada al sur con un relevo muy detallado con una gran densidad de pequeñas ramblas y vaguadas. Los recorridos presentaban cambios frecuentes de dirección, microelecciones de ruta y distancias relativamente cortas entre controles, donde la capacidad de interpretar el relevo, la vegetación y los elementos del terreno resultó determinante. De los resultados del CAX, destacó el 3.º puesto de Aitana Benito (F-12) y la 5ª plaza de Arnau Prats (Uno-10).

Carmen Ferrando, del CAX Orientació, en la carrera de Murcia. / CAX Orientació

Al finalizar el 38 Trofeo Internacional Murcia Costa Cálida la joven setabense Aitana Benito subía al podio para recoger la medalla como 3ª clasificada en la categoría F-12.

La puntuación final del CAX Orientació en la primera prueba de la Liga Española de Orientación a pie (LEOP) fue de 886’92 puntos cosa que le permite empezar con mucha fuerza la temporada y se sitúa en la 7ª plaza de la clasificación de la 1ª División LEOP, a unos 50 puntos de la promoción de ascenso.

Vera Aragón, del CAX Orientació, en el Trofeo Costa Cálida de Murcia. / CAX Orientació

La próxima cita de la LEOP será a principios del mes de abril, con la segunda parte del Campeonato de España (CEOP-2 Bosque), en las modalidades de Distancia Media, Larga y Relevos Clásicos, en tierras de la provincia de Lleida. Estas pruebas estarán organizadas por la Federació de Carreres d'Orientació de Catalunya (FCOC).

Vicent Vercher, del CAX Orientació, en la carrera de Murcia. / Inma Górriz

Campeonato autonómico

El próximo viernes 13 de marzo, se celebrará el Campionat Autonòmic de Centres Escolars d’Orientació (CACEO 2026) que transcurrirá por las instalaciones del Campus de la Universitat Politècnica de València donde participarán más de 300 escolares de todo el País Valenciano. Del CAX Orientació participarán en el CACEO Arnau Benito, Martín Aragón y Vera Aragón. De la comarca de La Costera participarán alumnas del IES Doctor Lluís Simarro de Xàtiva y de la comarca de la Vall d'Albaida acudirán alumnas del CEIP Covalta de Albaida y de la Sección IES la Pobla del Duc. El CACEO está organizado por la Federació d’Esports d’Orientació de la CV (FEDOCV).