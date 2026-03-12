Los alumnos de la Escoleta de Quatretonda llevan tres meses sin patio

La Escola Infantil de Quatretonda lleva tres meses sin patio. Así lo ha denunciado Compromís per Quatretonda, que denuncia que las obras están paralizadas “casi desde el inicio” y pide al gobierno municipal del PP que finalicen los trabajos “de manera inmediata”. La formación valencianista critica la situación y lamenta que los niños y niñas de 0 a 3 años llevan casi tres meses sin poder salir al patio.

La “escoleta” municipal se puso en marcha hace 15 años y desde el último año arrastraba problemas en el patio, en la zona de juegos infantiles, con el deterioro del suelo y de los elementos de juegos. Las familias del alumnado reclamó la reforma del espacio y hace unos tres meses se iniciaron los trabajos, según expone Compromís, que lamenta la “mala gestión” de la actuación.

La formación valencianista que lidera Aina Benavent afirma que “los trabajos han estado parados casi todo el tiempo”, y el patio inutilizable. “Desde que comenzaron las obras, los niños y niñas no han podido salir ni un solo día al patio”, exponen, añadiendo que “llevamos casi tres meses en esta situación”. Compromís apunta que el alumnado de la “escoleta” son niños y niñas de 0 a 3 años “una etapa clave. El juego al aire libre no es un capricho, es esencial para el desarrollo físico, emocional y social”, y los niños y niñas “necesitan moverse, explorar y relacionarse”. La formación manifiesta que tras casi tres meses sin poder salir al patio, “es normal que estén más nerviosos, inquietos y alterados. Esta situación está afectando directamente a su bienestar diario”.

Los valencianistas critican la falta de planificación de las obras y evidencian que una actuación que “podría durar unas dos semanas, se ha convertido en una obra interminable, sin explicaciones claras y sin un calendario público de finalización”. Ante ello, Compromís per Quatretonda, que asegura que han pedido explicaciones al alcalde, Justo Oltra, y “no hemos recibido ninguna respuesta”, reclama que se finalicen las obras de manera inmediata y que se cuente con la comunidad educativa en cualquier decisión que afecte a la “escoleta”.

La formación valencianista expone también la falta de criterio en las obras de la escuela infantil municipal y denuncia que “no se consultó con la comunidad educativa para elegir los nuevos juegos” del patio. Una falta de criterio y de coordinación con la comunidad educativa que llevó a que se instalarán elementos inadecuados. Compromís señala que se colocó un tobogán para niños mayores de 3 años, “cuando todo el alumnado tiene entre 0 y 3 años. Un error evidencia”, critican. Y añaden que “lo más preocupante es que el ayuntamiento no se había dado ni cuenta de que no era adecuado”. Este tobogán ha sido retirado tras las quejas de las familias usuarias y de Compromís, indican desde la formación, que afirma que “si no se hubiera denunciado, allí seguiría”.

Compromís exige al gobierno local del PP que finalicen las obras de adecuación del patio de la Escola Infantil Municipal. Afirma que “nuestros niños y niñas merecen un patio digno. Y el pueblo de Quatretonda merece una gestión responsable y atenta a las necesidades reales”, concluyen en un comunicado.