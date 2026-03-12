Ángela Fita llega a semifinales en el torneo Heraklion de Grecia

La tenista de Xàtiva Ángela Fita Boluda llegó hasta las semifinales del torneo ITF de Heraklion, en Grecia, celebrado del 2 al 8 de marzo pasados y dotado con 35.000 dólares en premios.

Fita perdió en semifinales ante la vasca Ane Mintegi por el marcador de 6-3 y 6-4, en un partido en el que la setabense cometió demasiados errores ante una rival que no desaprovechó esta ocasión y que acabó proclamándose campeona del torneo.

La pupila de Pancho Alvariño había cosechado tres victorias seguidas en un momento crítico, tras los últimos reveses en las competiciones de anteriores semanas. En el ITF Heraklion, la tenista setabense comenzó ganando en primera ronda a la griega Elena Korokozidi por 6-2 y 7-6. En segunda ronda, Fita se imponía a la también griega Sapfo Sakellaridi por un doble 6-1, con el que se plantaba en cuartos de final, en los que superaba a la italiana Jennifer Ruggeri por un marcador de 6-1 y 6-3. En semifinales finalizaba el torneo para la tenista de Xàtiva, tras caer ante Ane Mintegi.

Ángela Fita continúa en Grecia, donde tras perder en el ITF W35 Heraklion, tomaba parte en el mismo torneo, en categoría W50, dotado con 50.000 dólares en premios. En esta competición, que se celebra hasta el próximo 15 de marzo, la tenista de Xàtiva perdía en segunda ronda ante la checa Alena Kovackova por 6-7, 6-3 y 6-7. En esta ocasión, Ángela Fita volvió a perder una gran ocasión de haber doblegado a esta joven jugadora de 17 años, ya que en el primer y tercer set cayó en la muerte súbita.