Los Angelets de la Puríssima 2026 serán 17 niñas

La Associació de Festes de la Puríssima de Ontinyent, entidad organizadora de las fiestas patronales de la capital de la Vall d’Albaida, ha anunciado el nuevo grupo de Angelets 2026, un anuncio en el que destaca que, por primera vez en muchos años, la formación estará integrada solo por niñas. Lo habitual hasta ahora era que el grupo estuviera formado por niños y niñas de 3º de Primaria, que este año toman la Primera Comunión. En 2026, los Angelets de la Puríssima serán todas niñas.

Las niñas que se presentaron a la convocatoria y que serán los nuevos “angelets” son: Valeria Esparza Hinojosa, Claudia Valero Soler, Sofía Faus Molinero, Cayetana Revert Gandía, Andrea Cañete Abad, Sofía Cloquell Tortosa, Adriana Boronat Sanchis, Daniela Boronat Sanchis, Estrella Coronado Bas, Joana Auñón Sanz, Silvia Tormo Gandía, Elena Martínez Ferrero, Adriana Soriano Martínez, Maria José García Olivares, Laia Soler Martí, Àngela Sanchis Coll y Alba Ribera Tolsá.

La presentación de los nuevos Angelets tendrá lugar este próximo sábado, 14 de marzo, durante la Misa Sabatina, en la que tendrá lugar el cambio y los Angelets del año 2025 darán paso al nuevo grupo de 2026.

La Associació de Festes de la Puríssima ha agradecido “de todo corazón” la labor realizada por los Angelets 2025, que “con tanta ilusión anunciaron nuestras fiestas”, y alienta al nuevo grupo a disfrutar de las próximas celebraciones, animando a “los nuevos Angelets a prepararse durante todo este año para continuar manteniendo viva esta estimada tradición de anunciar las fiestas patronales en honor a la Puríssima Concepció”, han expresado desde la entidad festera.