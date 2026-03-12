La Canal, la Costera y la Vall concentran el 65% de pinos arrasados por la procesionaria en la Comunitat Valenciana

Las comarcas de la Canal de Navarrés, la Costera y la Vall d'Albaida registraron en 2025 los mayores índices provinciales de infestación de la procesionaria, la plaga forestal más extendida en los montes de la Comunitat Valenciana. También es la que más alarma social causa, puesto que sus efectos son muy visibles, tanto por la presencia de bolsones como por las defoliaciones que provoca en los pinos, además de los problemas que puede ocasionar a la salud de las personas y de los animales.

La superficie de pinar en la que se ha detectado daños por la procesionaria en mayor o menor medida creció notablemente en estas tres comarcas respecto al año anterior, al alcanzar las 23.528 hectáreas identificadas con afecciones de algún tipo, la extensión más elevada desde que se conocen registros comarcales. Este territorio, de hecho, concentró el 65% de la superficie arrasada por la oruga en toda la Comunitat Valenciana, donde en 2025 se contabilizaron 35.961 hectáreas de pinos con defoliaciones parciales (grado 3) o totales (grados 4 o 5). En la provincia de Valencia, la extensión afectada se situó en 28.963 hectáreas.

Así se desprende de la última prospección del estado fitosanitario de los montes valencianos desplegada por la Conselleria de Medio Ambiente entre los meses de febrero y junio de 2025 a partir de una serie de trabajos de campo.

La Canal de Navarrés presenta el mayor índice de infestación de la provincia (1,59 sobre 5), con el doble de presencia de la plaga que la media del resto de territorios. En esta comarca se registraron 292,65 hectáreas de pinos con defoliaciones muy severas, 9.137 hectáreas con defoliaciones severas (el 22% del total prospectado) y 5.440 ha con defoliaciones parciales. La Vall d'Albaida fue el segundo territorio con un mayor nivel de masas con defoliaciones muy severas (272,44 hectáreas), que se suman a otras 4.608 ha con defoliaciones parciales y 282,5 ha con defoliaciones severas. En la Costera se contabilizaron 1.277 hectáreas con defoliaciones severas y 2.219 ha con defoliaciones parciales.

El índice de infestación en la Costera (1,36) y en la Vall d'Albaida (1,29) supera con creces el promedio provincial, de 0,59. Con respecto a los datos de 2024, se mantiene en tres el número de masas con defoliaciones muy fuertes tanto en los bordes como en el interior (grado 5), correspondientes a los términos municipales de L’Olleria (concretamente en el monte público La Sierra), Enguera (el monte La Redonda) y Aielo de Malferit (La Solana).

En cuanto a las masas con fuertes defoliaciones en los bordes (grado 4) se han registrado 43, número que duplica el dato de la anterior prospección. En términos generales, la incidencia de la procesionaria en los montes valencianos en el año 2025 registró un incremento por cuarto año consecutivo. Los valores medios de infestación ya se sitúan muy cerca del récord histórico que podría batirse en este 2026, a falta de un estudio actualizado.

Crecen los árboles muertos por la sequía

La prospección fitosanitaria de la conselleria también evalúa la incidencia de los insectos perforadores de la madera. La Ribera Alta ha sido la comarca con mayor grado de afección, puesto que el 71,25% de sus masas presentaron mortalidad debido principalmente a la sequía, que debilita los ejemplares de pinos. Le sigue la Canal de Navarrés, donde el porcentaje de masas con mortalidad alcanzó en 2025 el 60,54%, con una proporción de árboles muertos del 5,99%.

Destacan los términos de Bicorp (principalmente las masas de El Monte, con 2.670 pies muertos, La Cazmilla, con 5.464 pies y Montes Particulares de Bicorp, con 1.400 pies); y Quesa, con 1.212 pies muertos de pinos repartidos en cuatro montes: La Sierra, El Alambin-Solana y Casa del Alto, Cañada Almenara, Umbría Corbera y La Sierra).

Por debajo del 50% de masas con mortalidad (presencia media y presencia alta) se han incluido en el estudio las comarcas de la Costera (19,70%) y la Vall d’Albaida (13,48%).

En relación con los daños en masas forestales derivados de factores abióticos por efecto climatológico (lluvia, nieve, viento o granizo), el año pasado se contabilizaron 28 casos con “presencia media” correspondientes a las comarcas de El Camp de Túria, El Valle de Cofrentes-Ayora, La Canal de Navarrés, La Hoya de Buñol, La Plana de Utiel-Requena, La Ribera Alta y La Serranía. El número de casos de enebros (hongo que provoca el secado total o parcial de los ejemplares), ha aumentado en 30 respecto a la campaña anterior, y han sido citados sobre todo en la comarca de La Canal de Navarrés, donde se ha evaluado una “presencia alta” de estos diagnósticos.

El puntisecado del pino carrasco también está presente en prácticamente todas las comarcas de la provincia, si bien, por su mayor incidencia, destacan las interiores: Los Serranos, La Canal de Navarrés y La Plana de Utiel-Requena.