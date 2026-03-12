El censo fallero de Xàtiva se dispara un 72% en diez años y ya aglutina al 14% de la población

Xàtiva está considerada históricamente como la segunda ciudad valenciana que plantó fallas por primera vez, después de València capital. La tradición en la capital de la Costera se remonta a mediados del siglo XIX, de la mano del impresor Blai Bellver.

Han pasado 160 años desde aquel primigenio monumento instalado en la plaza de la Trinitat y la fiesta fallera continúa inflando músculo, con un elevado nivel de participación. "La evolución del censo fallero durante la última década es una muestra clara de la vitalidad y fortaleza de las Fallas de Xàtiva". Así comienza un artículo del llibret de República Argentina de este año que radiografía el sostenido incremento de integrantes que han experimentado las comisiones.

En 2015, el censo fallero total de Xàtiva estaba conformado por 2.420 falleros y falleras. Diez años más tarde, la cifra ha aumentado hasta las 4.174 personas que pertenecen a alguna de las 19 demarcaciones de la ciudad. Se trata de un crecimiento del 72%. Una cifra "muy significativa" que "evidencia la capacidad de las fallas para atraer nuevos miembros y consolidar su base social a lo largo del tiempo", destaca la publicación, que firma F.S.M.

Estas cifras fueron expuestas por la Junta Local Fallera al Ayuntamiento de Xàtiva en un detallado estudio para hacer hincapié en la necesidad de elevar el presupuesto destinado a la fiesta para amoldarse a la mayor participación en la fiesta. El consistorio ha atendido este año la demanda con un incremento del 5% en los fondos inyectados a la entidad.

La subida del censo es especialmente notable entre los falleros adultos, que se han duplicado desde 2015, al pasar de los 1.588 miembros a los 3.214 de 2025. Una tendencia que ha reforzado la estabilidad y la continuidad de las comisiones.

Contextualizando estas cifras dentro de la realidad demográfica de Xàtiva, el artículo hace hincapié en que el censo fallero ya representa el 14% de la población total de la capital de la Costera, una proporción que "habla claramente de la profunda implantación social de la fiesta". "Pocos movimientos culturales o asociativos consiguen una participación tan elevada y transversal dentro de un mismo municipal", apostilla la publicación

El buen estado de salud de las Fallas de Xàtiva también se constata con la renovación de casales acometida este año por diversas comisiones que se han mudado a locales más grandes para desempeñar su actividad en mejores condiciones.

Ferroviària sigue siendo líder

Según el recuento de falleros y falleras a fecha de julio de 2025, Ferroviària continuaba siendo la comisión más numerosa de Xàtiva, con 478 miembros, seguida de Raval (398), República Argentina (380) y Abú Masaifa (363). En quinto lugar (según estos datos provisionales que probablemente han variado en los últimos meses) figuraría Molina Claret, que este año ha experimentado un gran incremento de su censo con motivo de la celebración de su 50 aniversario. Murta, Espanyoleto y Sant Jordi ocuparían los siguientes puestos con 263, 249 y 234 integrantes respectivamente.

La falla más pequeña sería la de la Plaza Benlloch-Aleixandre VI, con 93 miembros (es la única que ha perdido afiliación respecto a 2015), junto con Verge del Carme, que bordea los 100 integrantes.