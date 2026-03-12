EUPV Ontinyent: "Regular los pisos en bajos no puede ser la solución al problema de la vivienda"

Esquerra Unida Ontinyent ha mostrado su "preocupación" ante la modificación del Plan General anunciada por el gobierno municipal para regular residencias de estudiantes y permitir el uso residencial de bajos comerciales a raíz de la llegada de los estudios de Veterinaria.

Para EU Ontinyent, el problema de la vivienda que vive la ciudad "no se puede abordar con medidas que normalizan vivir en bajos". “La juventud no quiere vivir en bajos. Por mucho que se regulan las condiciones, un bajo continúa siendo un bajo: con más problemas de humedad, peor ventilación, a pie de calle y con menos intimidad”, señala José Carlos Torró, coordinador de EU Ontinyent.

Desde Esquerra Unida consideran que convertir los bajos en vivienda como respuesta estructural al problema del acceso a la vivienda es "asumir una situación que no resuelve el fondo de la cuestión y que puede acabar cronificando la precariedad residencial". “Vivir en un bajo no tendría que ser nunca la alternativa que ofrecemos a la juventud o a las personas con dificultades para acceder a una vivienda digna”, remarcan.

A juicio de la formación de izquierdas, "la situación actual también es consecuencia de la falta de planificación del gobierno municipal". En este sentido, aseguran que el proyecto de ampliación universitaria "se ha impulsado sin una estrategia clara sobre el impacto que tendrá en la vivienda de la ciudad".

“Traer más estudios universitarios puede ser positivo para Ontinyent, pero hay que planificarlo. La pregunta es clara: ¿puede asumir la ciudad la llegada de esta cantidad de estudiantes? ¿Tenemos suficiente oferta de vivienda digna?”, plantean desde Esquerra Unida.

La formación sostiene que "vender como progreso la regulación de bajos es vender el futuro de la vivienda en Ontinyent". Según mantienen, "lo único que provocará será seguir alimentando la especulación de grandes tenedores y fundes buitre". Por otro lado, también lamentan que la oposición municipal "acepte esta coyuntura y que ningún partido sea capaz de posicionarse contra esta medida estructural en materia de vivienda", a tiempo que advierten de que convertir bajos en viviendas "provocará que todavía se ahogue más al comercio de barrio".

Desde EU Ontinyent recuerdan que el pasado mas de abril ya presentaron una serie de medidas para trabajar por la vivienda digna y dignificar los barrios, propuestas que —según señalan— ningún partido con representación institucional quiso asumir. “Ontinyent merece planificación, vivienda digna y soluciones estructurales. El que no podemos hacer es vender parches como si fueran soluciones”, concluyen.