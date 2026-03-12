Las fallas comienzan a tomar las calles de Xàtiva

Las fallas de Xàtiva han comenzado este jueves los preparativos de cara a la "plantà" oficial del próximo domingo, aprovechando la tregua que ha dado el tiempo.

Murta-Maravall ha sido una de las comisiones más madrugadoras -junto a Cid-Trinitat- a la hora de descargar e iniciar el montaje de su monumento principal, vinculado a la sección Primera, a partir de las 16.30 horas de hoy. En la Avenida de la Murta tienen previsto dejar instalado ya hoy el cuerpo central del cadafal para rematar el resto de escenas y figuras y los detalles de la falla durante el fin de semana.

El monumento de este año de Murta corre a cargo del artista Marco Gómez Taller Creativo, con el lema "Phantastika".

Las fallas de la categoría Principal de Xàtiva se hacen más de rogar y aguardan a mañana para comenzar a montar sus monumentos, si bien este jueves ya ha habido movimiento con los preparativos iniciales del terreno en alguna demarcación.

Antes del inicio oficial de la semana grande fallera, para este viernes y sábado las comisiones de la ciudad ya calientan motores con algunos actos festivos que amenizarán las labores de montaje. En principio, no se esperan precipitaciones para este viernes. Sí hay previsión de lluvias para el sábado, pero para el día de la plantà las perspectivas del tiempo también parece que van a acompañar finalmente.