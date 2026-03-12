Fontanars protege la singularidad rural del núcleo habitado de Cases de Vidal

Fontanars dels Alforins cuenta con una zona diseminada de viviendas, les Cases de Vidal, un núcleo rural tradicional que el ayuntamiento quiere conservar y proteger. Para ello, tramita un Plan Especial del núcleo rural tradicional de Cases de Vidal, que abrirá la puerta, además, a completar las dotaciones y servicios necesarios para mejorar las condiciones de habitabilidad de los residentes en esta zona. Los propietarios también dispondrán de una herramienta jurídica para realizar actuaciones urbanísticas en sus inmuebles.

Acceso al núcleo de Cases de Vidal desde la CV-655. / Google Maps

El plan especial, que ha obtenido el informe ambiental y territorial estratégico favorable por parte de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, propone facilitar la rehabilitación de este núcleo de viviendas preservando sus especiales valores culturales, ambientales y paisajísticos, conservando el carácter rural y las tipologías, así como las técnicas constructivas y materiales tradicionales, destaca el mismo informe.

Las Cases de Vidal se sitúan junto a la carretera CV-655 y ocupa unos 8.500 metros cuadrados. El núcleo residencial está formado por 27 viviendas y 30 parcelas -residen unos 15 vecinos de forma habitual-, y los suelos dotacionales se limitan a una área recreativa ajardinada con columpios y la parcela donde se ubica la EDAR, junto al Barranc de la Boca Ampla.

Precisamente, la actuación sobre la EDAR centra las acciones contempladas en el plan especial. El núcleo dispone de una Estación Depuradora de Aguas Residuales, a las que conectan sus ramales de saneamiento, pero la EDAR no se encuentra en funcionamiento y no está legalizada. La opción barajada es la de legalizar la depuradora y ponerla en funcionamiento y “en caso de que resultara inviable, conectarse a la EDAR municipal o realizar un depósito estanco con limpieza periódica”, señalaba un informe previo de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para autorizar la actuación sobre la depuradora. El alcalde de Fontanars dels Alforins, Julio Biosca, ha explicado a Levante-EMV que la depuradora se construyó en 2014, pero “el sistema de tratamiento de aguas residuales no se dimensionó correctamente y no funcionó”. Con el plan, Biosca afirma que se legalizará la EDAR.

El desarrollo del plan especial de les Cases de Vidal permitirá reducir los impactos sobre la calidad de las aguas gracias a las medidas para evitar vertidos contaminantes y el sellado del suelo favoreciendo la infiltración natural, la recuperación de espacios libres para su ajardinamiento o cultivo, y facilitar la reutilización de aguas pluviales o residuales depuradas, reduciendo el consumo, según subraya el informe ambiental. Las actuaciones del plan también tendrán efecto positivo sobre el paisaje, la vegetación, la fauna y sobre la calidad del aire y alguna de las actuaciones propuestas —promoción del uso de energías renovables y autoconsumo— reducirá los riesgos sobre el cambio climático, apunta el mismo documento.

El alcalde explica que les Cases de Vidal “es parte del pueblo, pero no cuenta con un instrumento jurídico que permita hacer obras a los propietarios. Ahora pueden hacer obras de mantenimiento o conservación y con el plan especial, tendrán una herramienta jurídica para llevar a cabo otras reformas”. Biosca añade que “ahora no se puede construir y con el plan especial, los propietarios de las dos parcelas que quedan libres podrán hacer una vivienda, si lo desean”, aunque respetando la tipología constructiva rural que impera en la zona. El alcalde indica que les Cases de Vidal es zona no urbanizable, y con el plan especial, que se está tramitando junto a la modificación del Plan General, pasará a urbanizable. El Plan Especial está en fase de aprobación y el informe ambiental es uno de los primeros trámites del proceso. Ahora, las consellerias implicadas tendrán que emitir los pertinentes informes favorables y “con ello, el plan especial entrará en la comisión técnica de Urbanismo para su aprobación definitiva”, expresa Julio Biosca, que confía que, tras comenzar todo el proceso a principios de 2024, “a lo largo de este 2026 llegue a Urbanismo para su aprobación”.

El Plan Especial de les Cases de Vidal marca acciones en la red viaria y espacios libres, como establecer como preferente el tráfico no motorizado, especialmente el peatonal; en el saneamiento, con la legalización de la EDAR; en las aguas pluviales, con la creación de una red de pluviales eliminando las conexiones a la red de saneamiento para evitar sobrecargar a su red y a la depuradora; así como medidas en el abastecimiento de agua, con la conexión de los ramales de suministro existente para lograr un sistema de suministro mallado, lo que facilitaría la reparación en caso de averías, control de fugas y regulación de presiones. El plan también propone admitir el uso de pozos particulares, siempre que cumplan los requisitos de salubridad.

En cuanto a las medidas en materia de residuos sólidos, plantea fomentar la separación en origen de los distintos tipos de residuos, y recomienda la autogestión del residuo orgánico. El plan también establece actuaciones en materia de alumbrado exterior -limitar al mínimo indispensable para señalización y seguridad viaria, para minimizar la contaminación lumínica-, suministro de energía -fomentando las renovables-, mejora de la integración paisajística y ambiental de las edificaciones o protección contra el riesgo de incendio forestal, entre otros.