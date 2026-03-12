Una inmobiliaria de Ontinyent aterriza en Xàtiva con la construcción del primer bloque de viviendas de alquiler

La escalada de los precios, unida a un estilo de vida frenético caracterizado por la elevada movilidad residencial, son factores que han empujado al alza la demanda del alquiler de viviendas en los últimos tiempos.

Sin embargo, arrendar un piso en condiciones en una ciudad intermedia bien conectada con València como es Xàtiva no es tarea fácil hoy en día, dada la gran escasez de la oferta existente. En los principales portales inmobiliarios apenas aparecían disponibles este miércoles una decena de anuncios. Los más baratos son un bajo exterior de 50 metros cuadrados en la calle Pintor Rusiñol por el que se piden 600 euros al mes y otro piso de 83 m2 con una sola habitación en Sant Cristófol por 650 euros. Tal como publicó este diario en febero, Xàtiva fue la ciudad valenciana donde más creció el precio del alquiler porcentualmente en 2025, un 24,1%

En medio de este desolador panorama y con el objetivo de cubrir el déficit reinante, una inmobiliaria de Ontinyent con más de 30 años de experiencia ha plantado una pica -o más bien un gran cartel- en un solar del sector Palasiet para anunciar una iniciativa novedosa en la capital de la Costera: la construcción de un edificio de 40 viviendas que se destinarán exclusivamente al alquiler residencial.

El ensanche urbano de Xàtiva está viviendo en los últimos años un auténtico «boom» de la obra nueva, al acumular más de 300 viviendas promovidas desde 2019. Solo en 2025 se autorizaron varias promociones que contemplaban un centenar de nuevos pisos en altura. Pero todos estos inmuebles se habían enfocado al mercado de la compraventa. Hasta ahora.

La parcela donde Albiñana Inmobiliaria proyecta el nuevo bloque se sitúa en la esquina entre el final del puente de la calle Beata Inés y el inicio de la travesía peatonal 25 D'Abril. Aunque la inversión todavía está en una fase primigenia de redacción y no se conocen todos los detalles, desde la inmobiliaria avanzan a Levante-EMV que la promoción ofrecerá pisos de uno y dos dormitorios con ascensor, trastero y garaje que se entregarán totalmente equipados. La edificación correrá a cargo de una firma solvente como es Guerola Construcciones y está previsto que las obras comiencen el próximo otoño, con un plazo de ejecución material en principio estimado en 18 meses.

El formato que va a implantarse en Xàtiva tiene varios antecedentes que Albiñana ha desarrollado recientemente en Ontinyent de la mano de Guerola. En la Avenida Ramón y Cajal de esta localidad se puso en servicio en enero el Edificio Chaflán, con 37 estudios y áticos que han aliviado la exigua oferta de alquileres. El porcentaje de ocupación de los pisos ya alcanza el 90%. Anteriormente, la empresa levantó otra promoción de 17 viviendas (con trastero y garaje opcional) en el Edificio Bazar, 95. Todas ellas tienen inquilinos.

"Empezamos con un proyecto más simbólico en el casco antiguo de Ontinyent, en la calle Mayor, que era una promoción pequeña de tres viviendas. Poco a poco hemos ido creciendo siguiendo el mismo patrón, pero elevando el nivel y el volumen de los edificios a medida que han pasado los años", explica Carlos Albiñana, gerente de la inmobiliaria, que también está construyendo otro bloque residencial en la antigua Farinera de la capital de la Vall d'Albaida.

Salto hacia la comarcalización del concepto

La obra de Xàtiva, junto a otro proyecto previsto en Alcoi, suponen los primeros pasos de Albiñana Inmobiliaria en su estrategia hacia la comarcalización del concepto de promociones de pisos de alquiler cuya comercialización asume en exclusiva la propia firma ontinyentina. "Entendemos que este puede ser un producto que encaje en el mercado de Xàtiva, al igual que lo ha hecho en Ontinyent", indica el gerente de la entidad, que destaca las posibilidades de la capital de la Costera por sus buenas conexiones con València y su músculo comercial, en un contexto de ebullición de la obra nueva.

Carlos Albiñana sostiene que la demanda del alquiler va en aumento por el encarecimiento de los precios de la vivienda, pero también porque la gente "tiene una movilidad laboral que antes no existía" y por el "cambio de mentalidad" entre jóvenes -y también mayores- que no pueden o no quieren atarse a un inmueble determinado para toda la vida. "El mercado ha ido evolucionando y, aunque parecía que el alquiler se había quedado desfasado y estábamos muy aferrados a la vivienda en propiedad, se ha ido consolidando el tema del arrendamiento, sobre todo si está profesionalizado y hay un responsable y un mantenimiento de todas las instalaciones asegurado detrás, como es el caso", apostilla.