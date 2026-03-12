Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ontinyent pide a la Generalitat que la normativa urbanística facilite la legalización de construcciones en el diseminado

El alcalde, Jorge Rodríguez, y el regidor Óscar Borrell explican al director general de Urbanismo Miguel Ángel Ivorra las alegaciones municipales a la nueva Ley Urbanística Valenciana

Rodríguez y Borrell en la reunión con el director de Urbanismo.

Rodríguez y Borrell en la reunión con el director de Urbanismo. / Ajuntament Ontinyent

Lluis Cebriá

Ontinyent

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, acompañado del regidor de Territorio, Óscar Borrell, ha mantenido una reunión con el director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental de la Generalitat Valenciana, Miguel Ángel Ivorra, en la cual se han trasladado las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Ontinyent a la nueva Ley Urbanística Valenciana.

Durante el encuentro, los representantes municipales han explicado al responsable autonómico las propuestas planteadas por el consistorio, que tienen como objetivo que la futura normativa urbanística tenga en cuenta la realidad de los municipios y facilite la gestión de las construcciones existentes en suelo no urbanizable, especialmente en las zonas de diseminado.

En este sentido, desde el Ayuntamiento de Ontinyent se ha insistido en la necesidad que la nueva regulación permita avanzar en la legalización o regularización de las edificaciones que han ido apareciendo durante décadas en diferentes puntos del territorio valenciano, compatibilizando la solución a la situación de muchas familias con la protección del medio ambiente y una adecuada ordenación del territorio.

