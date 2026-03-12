Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pérez Llorca se encariña con Ontinyent: anuncia su segunda visita en 41 días

El presidente de la Generalitat comprobará este viernes de primera mano el avance de las obras del Palacio de Justicia, acompañado por la consellera Nuria Martínez

Pérez Llorca, junto a Jorge Rodríguez, en su visita a Ontinyent del 30 de enero.

Pérez Llorca, junto a Jorge Rodríguez, en su visita a Ontinyent del 30 de enero. / Perales Iborra

Redacción Levante-EMV

Ontinyent

Parece que al president Juanfran Pérez Llorca le ha gustado reencontrarse con la localidad en la que pasó sus años de adolescencia como interno en un colegio franciscano.

41 días después de protagonizar su primera visita en calidad de molt honorable a Ontinyent, el jefe del Consell regresará este viernes al feudo de Ens Uneix para comprobar de primera mano el avance de las obras del nuevo Palacio de Justicia.

Esta vez, Pérez Llorca estará acompañado en su expedición por la consellera de Justicia, Nuria Martínez. Los trabajos del nuevo complejo judicial levantado por la Generalitat en la antigua fábrica Bernabeu del barrio del Llombo acaban de iniciarse en la capital de la Vall d'Albaida con una inversión de 8,9 millones de euros y un plazo de ejecución previsto de 18 meses.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez (Ens Uneix), recibirá al presidente y a la consellera para desplazarse hasta la zona cero de la actuación, que combina un edificio de nueva planta con la rehabilitación de la antigua nave industrial. La futura infraestructura tendrá una superficie construida próxima a los 4.700 metros cuadrados. Además, se espera que la subdirección de Infraestructuras Judiciales desgrane nuevos destalles del proyecto.

Será la segunda visita en poco más de un mes del presidente de la Generalitat a Ontinyent, quien el pasado 30 de enero se desplazó a la capital de la Vall para recorrer diferentes espacios como el parque de las Mamas Belgas, el Museu del Tèxtil o los terrenos donde se ubicará la futura Facultad de Veterinaria. También dio un paso por su antiguo colegio de la Concepción, donde estudió durante 9 años.

En enero, la Conselleria de Justicia confirmó al alcalde el inminente inicio de las obras del Palacio de Justicia, un hecho que para el alcalde Rodríguez “abre la fase definitiva de un proyecto fundamental para Ontinyent y los 34 municipios del partido judicial”.

