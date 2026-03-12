Se salta un control, intenta atropellar a los agentes, se estampa contra una rotonda... y da positivo en cannabis

Las calles más céntricas de Ontinyent fueron este miércoles por la tarde el escenario de una persecución de película en la que un conductor kamikaze lo arriesgó todo para evitar a los agentes de la Policía Nacional que le hicieron el alto en un control rutinario.

Todo comenzó en un filtro de seguridad -un dispositivo operativo de control y prevención- desplegado por la Policía Nacional en la confluencia entre las Avenidas Albaida y Almaig. En torno a las 18.25 horas, el vehículo en cuestión -un Peugeot de color gris- se saltó las indicaciones de los agentes para que se detuviera y se dio a la fuga, después de intentar atropellar a los policías actuantes, según indican las fuentes policiales consultadas por este diario.

Se inició entonces una persecución por las calles de Ontinyent que terminó cuando tanto un coche de la Policía Nacional como el turismo conducido por el infractor colisionaron contra la rotonda de la Avenida Daniel Gil. Como consecuencia del accidente del tráfico, los dos policías nacionales resultaron heridos leves en las manos y tuvieron que ser atendidos en el Hospital General de Ontinyent.

Positivo en THC

El conductor, de nacionalidad española y 35 años de edad, fue detenido por atentado a los agentes de la autoridad, resistencia y desobediencia y por delitos contra la seguridad del tráfico. Al individuo se le practicó la prueba de drogas y dio positivo en THC (el principal compuesto psicoactivo del cannabis).

Los agentes procedieron a continuación a registrar el vehículo del arrestado, en el que localizaron unos pequeños esquejes de marihuana, circunstancia que se puso en conocimiento del grupo de Policía Judicial para que actuara en consecuencia.

Los dos vehículos accidentados tuvieron que ser retirados de la rotonda con la grúa municipal. El incidente se cerró a las 21 horas. La Policía Nacional se ha hecho cargo de todas las diligencias.