Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mascletà hoyTransporte mascletàFuturas tiendas MercadonaExpresidente TelefónicaArtistas ExposiciónInmobiliaria OntinyentCosta SaguntDesguace RiberaArena costa
instagramlinkedin

Se salta un control, intenta atropellar a los agentes, se estampa contra una rotonda... y da positivo en cannabis

La persecución de película por las calles más céntricas de Ontinyent terminó este miércoles cuando el coche que conducían los policías nacionales también colisionó contra la glorieta al intentar interceptar el vehículo fugado

En el registro del coche del detenido, de 35 años, se intervinieron unos esquejes de marihuana

Una persecución de película por las calles de Ontinyent acaba con un conductor detenido

Una persecución de película por las calles de Ontinyent acaba con un conductor detenido

Sergio Gómez

Sergio Gómez

Xàtiva

Las calles más céntricas de Ontinyent fueron este miércoles por la tarde el escenario de una persecución de película en la que un conductor kamikaze lo arriesgó todo para evitar a los agentes de la Policía Nacional que le hicieron el alto en un control rutinario.

Todo comenzó en un filtro de seguridad -un dispositivo operativo de control y prevención- desplegado por la Policía Nacional en la confluencia entre las Avenidas Albaida y Almaig. En torno a las 18.25 horas, el vehículo en cuestión -un Peugeot de color gris- se saltó las indicaciones de los agentes para que se detuviera y se dio a la fuga, después de intentar atropellar a los policías actuantes, según indican las fuentes policiales consultadas por este diario.

Se inició entonces una persecución por las calles de Ontinyent que terminó cuando tanto un coche de la Policía Nacional como el turismo conducido por el infractor colisionaron contra la rotonda de la Avenida Daniel Gil. Como consecuencia del accidente del tráfico, los dos policías nacionales resultaron heridos leves en las manos y tuvieron que ser atendidos en el Hospital General de Ontinyent.

Positivo en THC

El conductor, de nacionalidad española y 35 años de edad, fue detenido por atentado a los agentes de la autoridad, resistencia y desobediencia y por delitos contra la seguridad del tráfico. Al individuo se le practicó la prueba de drogas y dio positivo en THC (el principal compuesto psicoactivo del cannabis).

Los agentes procedieron a continuación a registrar el vehículo del arrestado, en el que localizaron unos pequeños esquejes de marihuana, circunstancia que se puso en conocimiento del grupo de Policía Judicial para que actuara en consecuencia.

Noticias relacionadas

Los dos vehículos accidentados tuvieron que ser retirados de la rotonda con la grúa municipal. El incidente se cerró a las 21 horas. La Policía Nacional se ha hecho cargo de todas las diligencias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
  2. La tienda 9: el nuevo modelo de Mercadona
  3. La mascletà en València, en la encrucijada: ¿es hora de cambiar su ubicación para evitar una tragedia?
  4. Aterriza en Sagunt una constructora en la que se confía para 'dar un empujón' a la oferta de viviendas
  5. Paiporta advierte de que el traslado de viajeros de Albal a su estación durante las Fallas agravaría el problema de movilidad
  6. El asesino de Sueca, a su hijo: 'Tranquilo, que no me suicido. Voy al cuartel para pagar en años de cárcel lo que he hecho
  7. La conversación entre Carlos Corberán y Pepelu antes del penalti ante el Alavés en Mestalla: '¿Quién lo tira?
  8. SFI Consulting promueve 500 viviendas asequibles en València y su área metropolitana

Otra sentencia da la razón a CCOO tras denunciar el retraso irregular de la jubilación del exjefe de la Policía Local de Xàtiva

Otra sentencia da la razón a CCOO tras denunciar el retraso irregular de la jubilación del exjefe de la Policía Local de Xàtiva

Cinco centros educativos participan en el concurso de Fallas Escolares Sostenibles de Xàtiva

Cinco centros educativos participan en el concurso de Fallas Escolares Sostenibles de Xàtiva

Aitana Benito, del CAX Orientació, queda tercera en el Trofeo Murcia Costa Cálida

Se salta un control, intenta atropellar a los agentes, se estampa contra una rotonda... y da positivo en cannabis

Se salta un control, intenta atropellar a los agentes, se estampa contra una rotonda... y da positivo en cannabis

EUPV Ontinyent: "Regular los pisos en bajos no puede ser la solución al problema de la vivienda"

EUPV Ontinyent: "Regular los pisos en bajos no puede ser la solución al problema de la vivienda"

Ángela Fita llega a semifinales en el torneo Heraklion de Grecia

Ángela Fita llega a semifinales en el torneo Heraklion de Grecia

Los Angelets de la Puríssima 2026 serán 17 niñas

El cens faller de Xàtiva es dispara un 72 % en deu anys i ja aglutina el 14 % de la població

El cens faller de Xàtiva es dispara un 72 % en deu anys i ja aglutina el 14 % de la població
Tracking Pixel Contents