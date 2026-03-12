Otra sentencia da la razón a CCOO tras denunciar el retraso irregular de la jubilación del exjefe de la Policía Local de Xàtiva

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) también ha fallado a favor de Comisiones Obreras en el litigio que emprendió el sindicato contra la prórroga de la jubilación del antiguo jefe de la Policía Local de Xàtiva, Antonio Collado.

En mayo de 2024, CCOO recurrió dicha medida adoptada por el ayuntamiento setabense mediante un recurso de reposición que el consistorio desestimó apoyándose en el informe jurídico de una asesoría externa.

Ante la negativa de jubilar forzosamente al excomisario a los 65 años -con el periodo de cotización ya cumplido- el sindicato denunció el caso ante la jurisdicción contencioso-administrativa. En primera instancia, el juzgado dio la razón al Ayuntamiento de Xàtiva, por lo que Comisiones Obreras decidió elevar el procedimiento al TSJCV, que finalmente ha dado la razón tanto a este sindicato como a SPPLB -como ya informó este diario- en dos sentencias dictadas con un día de diferencia.

CCOO pone el foco en que para prorrogar la jubilación del exjefe de la Policía Local "se obvió la aplicación de la legislación especifica" por cuanto "para la Policía Local, la edad de jubilación forzosa es a los 65 años, sin posibilidad de prórroga", según recoge el pronunciamiento de la sala de magistrados.

Desde el Sector de Administración Local de la FSC de CCOOPV remarcan que van a "continuar trabajando en defensa del cumplimiento de la legislación específica vigente en materia de jubilación en los cuerpos de la Policía Local con el fin de no obstaculizar el relevo generacional que se produce en muchos casos al prorrogar de forma irregular las jubilaciones en jefaturas y puestos de mando", apostillan en un comunicado.