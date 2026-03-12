Xàtiva aumenta hasta los 28.500 euros los premios económicos de las Fallas 2026

Xàtiva ha aprobado las bases y la convocatoria para la concesión de los premios económicos de las Fallas 2026, que este año aumentan hasta un total de 28.500 euros destinados a reconocer el trabajo de las comisiones falleras de la ciudad.

Esta dotación económica municipal servirá para premiar diferentes aspectos de la fiesta, como los monumentos falleros, los llibrets, la crítica o los ninots, tanto en categoría grande como infantil. Los premios estarán vinculados a los otorgados por la Junta Local Fallera de Xàtiva y se entregarán simbólicamente a las comisiones ganadoras el próximo 16 de marzo, durante el acto oficial de entrega de premios, a partir de las 19.00 horas, que podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Xàtiva.

Entre las principales dotaciones destacan los 3.500 euros del primer premio de la sección especial, así como los galardones para el resto de secciones, los premios a los llibrets —que alcanzan hasta los 600 euros— o los premios al mejor ninot (800 euros) y al mejor ninot infantil (500 euros). También se contemplan premios específicos a la crítica fallera y a la crítica local, así como los premios Climent Mata.

Una parte importante de la convocatoria se destina también a las fallas infantiles, con premios que alcanzan hasta los 1.500 euros en la sección especial infantil, con el objetivo de fomentar la participación de las comisiones más jóvenes y garantizar la continuidad de la tradición fallera.

Además, este año se mantiene el premio LGTBIQ+, dotado con 400 euros, que reconoce aquellos monumentos que incorporan valores de diversidad, respeto e inclusión dentro de la fiesta fallera.

La concejala de Cultura Festiva, Maria Beltrán, ha destacado que “desde el Ayuntamiento tenemos un firme compromiso con las Fallas y con todas las comisiones falleras de la ciudad”. En este sentido, ha señalado que el aumento de los premios económicos “quiere reconocer el trabajo, la creatividad y la dedicación que hay detrás de cada monumento y reforzar el apoyo institucional a una de las tradiciones más importantes de Xàtiva”.