La alcaldía de Barxeta, en el limbo: paralizada in extremis la investidura del edil no adscrito Dàrius Tortosa

La alcaldía de Barxeta está ahora mismo en el limbo. El ayuntamiento de esta localidad de la Costera ha tenido que desconvocar in extremis el pleno extraordinario programado este viernes para investir al candidato de Som Barxeta, Dàrius Tortosa, ante las dudas jurídicas suscitadas por su condición de regidor no adscrito.

El ahora primer teniente de alcalde se presentó a las elecciones municipales de 2023 bajo el paraguas de una coalición con Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV). En enero de 2025, sin embargo, esta formación anunció la expulsión de Tortosa y otro concejal por pactar una moción de censura con el PP que desalojó del poder a Esquerra Unida en enero de 2025.

Los populares y Som Barxeta formaron gobierno y, en virtud del acuerdo alcanzado, el PP asumió la alcaldía de Barxeta durante un periodo de 14 meses. Expirado ese plazo, el popular Vicente José Torregrosa cesó formalmente como primer edil en el pleno extraordinario que se celebró el pasado lunes, cumpliendo así el pacto de gobierno y allanando el terreno para que Tortosa tomara posesión del cargo este viernes.

Sin embargo, un escrito presentado por ERPV esta misma semana ha desembocado en la suspensión de la sesión programada para hoy. El cabeza de lista de Som Barxeta explica a Levante-EMV que el ayuntamiento ha recibido una notificación de la Junta Electoral Central que da diez días para contestar. "Vamos a responder y a estudiar qué pasos se dan", indica.

Dàrius Tortosa, candidato de Som Barxeta, en el pleno de la moción de censura de 2025. / Perales Iborra

Dàrius Tortosa defiende que Som Barxeta es una "marca blanca" que decidió en asamblea local promover la moción de censura con el PP. "Nos coaligamos con Esquerra Republicana por intereses mutuos. Dicen que nos saltamos la disciplina de partido y que sus ideales son no pactar con la derecha, pero a nivel local es totalmente diferente. Votamos por las personas", ahonda Tortosa.

Por su parte, el presidente de ERPV, Domènec Garcia, sostiene que en ningún caso su partido ha presentado el documento para paralizar la investidura y el relevo en la alcaldía, sino que el objetivo era "separar los caminos políticos del grupo municipal del que es propietario ERPV de la decisión adoptada por las personas que lo conformaban", afirma.

"Los regidores del grupo municipal que formaban parte de la marca de izquierda Som Barxeta tomaron una decisión contraria a los principios de la organización. Se les advirtió de que no podían seguir teniendo una vinculación efectiva con ERPV si firmaban un acuerdo político con el PP en contra de la organización que les amparaba", detalla Garcia. El escrito de expulsión se elaboró cuando fue investido alcalde el popular Torregrosa, en enero de 2025, pero, según indican desde Esquerra Republicana, se detectó un "defecto de forma" y el recurso no tuvo el efecto perseguido.

Por eso, continúan estas mismas fuentes, los servicios jurídicos de la formación corrigieron el documento, que se ha presentado esta semana por registro de entrada del Ayuntamiento de Barxeta. "No creo que el escrito tenga la capacidad de parar una decisión política de una corporación. Ellos (los regidores no adscritos) tienen su acta e investirán a quién quieran, aunque yo tengo mi opinión sobre el asunto", mantiene Domènec Garcia. "No hay ningún cargo de ERPV o que se haya presentado bajo esta marca en ningún ámbito territorial en la historia que haya tenido relación política con el PP. Por eso hemos querido separar nuestros caminos de forma oficial. ERPV no pacta con el PP y menos con el PP valenciano de Mazón, con todo lo que sabemos", profundiza el presidente del partido de izquierdas.

Visiones contrapuestas

"Tenemos que poner un cordón de seguridad. El acta es propiedad suya, como es propiedad nuestra la marca (Som Barxeta) y por eso debemos separarla de esa acción. A los regidores no adscritos se les advirtió de que no lo hicieran, se les intentó ayudar y dar salidas para que no acabaran con el PP", apostilla el presidente de ERPV.

Por su parte, Dàrius Tortosa sí que ve en esta acción una intencionalidad de bloquear la investidura. "En su día ya intentaron reventar la moción de censura para que no se hiciera y han estado coaccionando a los concejales", asegura el candidato de Som Barxeta. "Nos acusan de tránsfugas, pero no lo somos porque decidimos algo que fue apoyado por nuestros militantes y simpatizantes en asamblea", defiende. El teniente de alcalde también indica que Esquerra Unida "recurrió el acuerdo de la moción de censura, pero perdió el juicio".

Desde Esquerra Unida, el partido de la oposición en Barxeta, indican que no han recibido "ninguna explicación" sobre el motivo que ha conducido a la suspensión del pleno de investidura de este viernes. En caso de que Tortosa no pudiera finalmente asumir la alcaldía, el exalcalde Torregrosa tampoco podría volver a ocupar el cargo.