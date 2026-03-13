Del alegato contra la guerra a la fiebre 'otaku': seis monumentos se disputan el trono de Especial en Xàtiva

Por segunda vez en la historia de las Fallas de Xàtiva, seis monumentos compiten en 2026 por conquistar el trono de la Sección Especial. A falta de pocas horas para la "plantà" oficial, este sábado la mayoría de las comisiones se pondrán en serio manos a la obra, aunque hoy viernes hay una que ya ha adelantado mucho sus deberes. Ferroviària ha sido la más madrugadora y ya había dejado prácticamente listo el cuerpo central de su cadafal principal antes de la hora de comer.

A las cinco demarcaciones falleras que se han disputado el gran premio de la categoría en los últimos dos años se les suma en este ejercicio un nuevo rival, que regresa a la división reina 15 años después de su última incursión: la falla Molina Claret celebra su 50 aniversario y ha decidido tirar el resto (aprovechando el notable incremento del censo experimentado este año) para tratar de repetir los triunfos cosechados en la década de 1980, cuando se llevó el primer premio durante dos años consecutivos en la máxima categoría (en 1982 y 1983) de la mano del artista Manolo Blanco. En su medio siglo de vida, Molina Claret ha participado 8 años en la sección principal, la última en 2011 y dos veces en lo que va de siglo.

Para tratar de dar la campanada, la falla ha contratado a SacabutxArt, un equipo de dos jóvenes artistas con taller en la Pobla de Vallbona que han revolucionado el formato habitual del monumento de Molina Claret, dándole un toque más moderno. El montaje lleva por lema "Llepolies" y se inspira en el universo de Charlie y la fábrica de chocolate.

Pese a lo apretada que puede parecer la competición en Especial debido a la abultada cantidad de participantes, sin embargo, la gran disparidad entre los presupuestos de las contendientes (con un mínimo de 19.000 euros para estar en la categoría sin límite por arriba) deja escasas opciones para la mitad de comisiones y vuelve a centrar el foco en las tres fallas que llevan repartiéndose el botín de la sección desde hace 26 años y que al mismo tiempo son las que más falleros y falleras aglutinan: Ferròviaria, Raval y República Argentina. La brecha existente entre las fallas de Especial se hace palpable en el censo: Ferroviària prácticamente duplica en número de integrantes a Espanyoleto.

Esta última demarcación aspira a revalidar el triunfo cosechado en 2025 de la mano del taller Qué calor fa en falles, que firma este año un monumento inspirado en la cultura japonesa, bajo el lema "Tarannà otaku". La falla pretende articular un discurso que, además de reinterpretar desde la óptica fallera el imaginario oriental, aborda el diálogo entre culturas, el peso de la tradición y la convivencia entre pasado, presente y futuro, desde una mirada de Japón "con admiración, curiosidad, ironía y mestizaje".

La fiebre por la iconografía y las tradicionales del país nipón también es la temática central en torno a la que se construye la falla de Abú Masaifa de este año, bajo el título "Punt Roig, país de foc", obra de Ilusión Artística.

Ferroviària tiene el doble de falleros que Espanyoleto

De candente actualidad está el guión del monumento que planta Ferni Llopis para la comisión del barrio del Raval, que se presenta como un alegato contra la guerra con falleras lanzando flores bajo el título "Batalla entre flors i plors". El comienzo de la explicación de falla -inspirado en una frase de Julio Anguita- es toda una declaración de intenciones: "Maleïdes siguen les guerres i maleïts els qui les provoquen. Negoci per als que venen armes sofriment per als qui les pateixen".

Por su parte, Ferroviària aspira a repetir el primer premio de 2024 con un montaje que recrea escenas propias de un carnaval veneciano. La obra, con el lema "La veritable història i crítica del monument gran de la Ferro", vuelve a llevar el sello del taller de Palacio i Serra. Ferroviària es la falla más numerosa de Xàtiva, con cerca de medio millar de miembros.

Noticias relacionadas

En el reverso de la moneda está Espanyoleto, que tiene el número más bajo de integrantes de Especial (unos 250). En esta demarcación planta el artista Martínez Velló con el monumento titulado "Bruixa Curruixa", que vuelve a destacar por su diseño accesible, inclusivo y diverso.